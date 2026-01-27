Festival de Ideas CAF reúne en Panamá a 107 referentes culturales de América Latina y Europa

Con la premisa de convertir a la cultura como un motor de desarrollo regional y dar un impulso a la economía creativa, se inauguró este martes 27 de enero el Festival de Ideas del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe CAF “Voces por Nuestra Región”.

En este evento - que también tendrá como sede el Panama Convention Center - participarán invitados de relevancia como la activista guatemalteca y Premio Nobel de La Paz 1992 Rigoberta Menchú, la periodista Carmen Aristegui, y los ministros de Cultura de Panamá y Costa Rica, Maruja Herrera y Jorge Rodríguez, respectivamente. También estarán presentes el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez y el líder del grupo de restauración Mario, el chef Mario Castrellon.

En total, son 107 panelistas del sector cultural que provienen tanto de América Latina como Francia y España.

Durante todo el día se celebrarán encuentros que tendrán diversos temas sobre periodismo, inversión cultural, la memoria histórica, entre otros, que concibe a la cultura como una herramienta de bienestar social para los pueblos de América Latina y el Caribe.

La secretaria general de CAF Alejandra Claros aseguró que la cultura es el hilo conductor de la identidad. “La cultura se siente, se vibra y lo mejor es que la podrán ver acá”, afirmó Claros, anticipándose así a la presentación que llevaron a cabo tanto el Ballet Nacional de Panamá como los demás exponentes del paisaje cultural panameño, como los bailes de los pueblos indígenas y de los que se practican con la pollera congo. También, no podían faltar los montunos y las polleras de gala, en una muestra artística en la que la ministra de Cultura Maruja Herrera fue una de sus participantes.

Seguidamente, se dio paso a un video del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, quien ve al arte y a la cultura como herramientas de transformación social. “La CAF ha sido un gran compañero de viaje este sentido. Entender la capacidad del arte en el que no solo nos entretenernos sino para encontrarnos es fundamental para sembrar el entendimiento”, aseguró en el mensaje.

Ya terminada su intervención artística, la ministra de Cultura Maruja Herrera - vestida de pollera de gala tras deleitar a los presentes con una presentación de “El Punto”- calificó el día de hoy como “extraordinario” y el encuentro como “un primer gran paso” para robustecer las políticas culturales de la región.

“Este es un encuentro histórico que celebra el reconocimiento de la cultura de América Latina y el Caribe como motor del desarrollo social. (...) La cultura se constituye en la fuerza poderosa que impulsa el desarrollo de los pueblos, consolidando el progreso en la ciudad. (...) Esta iniciativa busca proyectar con fuerza y unidad la riqueza cultural de nuestra región. Este será el primer festival de muchos más que abrirá caminos para los nuevos mercados y las nuevas oportunidades, fomentando el diálogo y la cooperación”, dijo Herrera, quien elogió tanto a los pueblos indígenas por su riqueza cultural a los movimientos culturales que han sido protagonistas a lo largo de la historia.

La titular del Ministerio manifestó además que la cultura es una brújula en los tiempos difíciles. “La cultura también es un vehículo de identidad, dignidad y bienestar colectivo (...) Buscamos construir un Panamá orgulloso y cohesionado en torno a su cultura”, reafirmó Herrera, resaltando la creación de la Ley General de Cultura como base de las políticas públicas culturales que trascienden gobiernos. La ministra igualmente hizo alusión al Plan Nacional de Culturas, el cual todavía está en desarrollo.

El presidente ejecutivo de CAF Sergio Díaz-Granados recordó que este festival de ideas es la antesala al Foro Económico Internacional “América Latina y el Caribe” y valoró las ideas como herramientas para resolver los retos que presenta la región en su conjunto.

“La cultura conecta nuestra esencia, refleja nuestras raíces y nos da el potencial que necesitamos. La gestión cultural es un pilar fundamental de nuestra acción institucional. La cultura nos ayuda a crear sociedades llenas de paz y creatividad”, resaltó.

Así mismo, delineó la estrategia cultural del CAF: la educación artística, el fomento de la lectura y la escritura en alianza con la Fundación Gabo, la revitalización de los museos y teatros, el apoyo a los artistas y el resguardo al patrimonio histórico regional.

“La cultura es un puente de generaciones y sueños, podemos construir sociedades con más confianza y esperanza, y lo hacemos en la semana de América Latina y el Caribe”, resaltó Díaz-Granados.