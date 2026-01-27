Asamblea autoriza a 12 diputados ejercer como abogados durante su periodo

<b>El pleno de la <a href="/tag/-/meta/an-asamblea-nacional">Asamblea Nacional </a>aprobó una resolución que permitirá a 12 diputados y diputadas </b>ejercer la profesión de abogado mientras ocupan su curul, una decisión adoptada con votos en contra, tras un proceso de verificación de la votación y en contraste con el rechazo de una iniciativa similar al inicio del actual periodo legislativo.<b>La resolución fue aprobada inicialmente por golpe de curul; sin embargo, tras una solicitud de verificación, el presidente de la Asamblea ordenó repetir la votación levantando la mano, confirmándose el respaldo mayoritario</b>. El resultado final fue de 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.El aval se sustenta en el numeral 4 del artículo 158 de la Constitución de la República, que establece que los diputados que sean profesionales del Derecho pueden ejercer la abogacía ante el Órgano Judicial, dentro o fuera del periodo de sesiones, siempre que cuenten con una licencia concedida por el pleno legislativo.