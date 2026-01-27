PRD entrega credenciales a nuevo CEN e inicia proceso de renovación rumbo a 2029

El Partido Revolucionario Democratico (PRD) entregó las credenciales a los cinco nuevos miembros que completarán el Consejo Ejecutivo Nacional (CEN) con lo que da inicio a su proceso de renovación con mirar a las elecciones del 2029.

Entre los cinco miembros que recibieron sus credenciales se encontraban Balbina Herrera, como secretaria general; Raphael Buchannan; primer subsecretario; José Luis Fabrega, primer vicepresidente; Jesenka Espinoza, segunda vicepresidente, y Arquesio Arias como sexto subsecretario.

La nueva secretaria general, Balbina Herrera, aseguró que luego de la elección el PRD salió fortaleciendo e hizo un llamado a la unidad, reiterado que en partido no hay ganadores ni perdedores, destacando que el siguiente paso será organizar el nuevo CEN, revisar los estatutos y preparar al colectivo para llegar cohesionado a las elecciones de 2029.

Durante la campaña interna del PRD quedó claro para todos los candidatos que era necesario una renovación del partido luego de la aparatosa derrota de mayo de 2024 que llevara al partido de Omar a tener una oportunidad en la próxima contienda electoral del 2029.

Entre los puntos que se debatieron en campaña estuvo la necesidad de renovar la estructura interna, fortalecer la participación igualitaria en las próximas elecciones internas y recuperar el protagonismo político del partido.

Igualmente las bases han exigido que el nuevo CEN le de mayor participación a los jóvenes y que sea más beligerante como el desempleo, el alto costo de la canasta básica, la inseguridad y las deficiencias en el sistema de salud pública, los cuales deben formar parte de la nueva agenda política del PRD.