  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Política
Política

Balbina Herrera conquista la Secretaría General del PRD

El cargo de Secretaría General, sería ocupado por una mujer por primera vez.
El cargo de Secretaría General, sería ocupado por una mujer por primera vez. Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Leiny Pérez
  • 23/11/2025 14:08
Balbina Herrera se perfila como la nueva Secretaria General del Partido Revolucionario Democrático (PRD), según resultados extraoficiales divulgados este domingo durante las elecciones internas del colectivo

Balbina Herrera, histórica figura del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y expresidenta del colectivo, encabeza los resultados preliminares para la Secretaría General, cargo que sería ocupado por una mujer por primera vez.

Herrera, quien entró a la contienda con un discurso de reorganización interna, agradeció al Directorio Nacional por la jornada y afirmó que este proceso representa “el inicio de la reconstrucción del PRD”.

Durante la mañana, Herrera sostuvo que estas elecciones abren un espacio para reordenar las estructuras, fortalecer la cohesión y generar una “alianza interna” capaz de reunir a todas las corrientes del partido. “Este es un momento para construir unidad y recuperar la esencia del PRD”, expresó antes de ejercer su voto.

Aunque Herrera pidió esperar los resultados oficiales, celebró la participación de la membresía y calificó la jornada como “extraordinaria”.

Una vez proclamados los ganadores y cumplidos los procesos formales del Tribunal Electoral, los nuevos miembros del CEN asumirán funciones de inmediato, previo a una reunión de reorganización que sería convocada en las próximas semanas.

La nómina que acompañaría a Herrera en el Comité Ejecutivo Nacional esta formada por:

Primera Vicepresidencia: José Luis Fábrega

Segunda Vicepresidencia: Jesenka Espinoza

Primer Subsecretario: Raphael Buchanan

Sexto Subsecretario: Arquesio Arias

VIDEOS
Lo Nuevo