Balbina Herrera conquista la Secretaría General del PRD

Balbina Herrera, histórica figura del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y expresidenta del colectivo, encabeza los resultados preliminares para la Secretaría General, cargo que sería ocupado por una mujer por primera vez.

Herrera, quien entró a la contienda con un discurso de reorganización interna, agradeció al Directorio Nacional por la jornada y afirmó que este proceso representa “el inicio de la reconstrucción del PRD”.

Durante la mañana, Herrera sostuvo que estas elecciones abren un espacio para reordenar las estructuras, fortalecer la cohesión y generar una “alianza interna” capaz de reunir a todas las corrientes del partido. “Este es un momento para construir unidad y recuperar la esencia del PRD”, expresó antes de ejercer su voto.

Aunque Herrera pidió esperar los resultados oficiales, celebró la participación de la membresía y calificó la jornada como “extraordinaria”.

Una vez proclamados los ganadores y cumplidos los procesos formales del Tribunal Electoral, los nuevos miembros del CEN asumirán funciones de inmediato, previo a una reunión de reorganización que sería convocada en las próximas semanas.

La nómina que acompañaría a Herrera en el Comité Ejecutivo Nacional esta formada por:

Primera Vicepresidencia: José Luis Fábrega

Segunda Vicepresidencia: Jesenka Espinoza

Primer Subsecretario: Raphael Buchanan

Sexto Subsecretario: Arquesio Arias