Balbina Herrera conquista la Secretaría General del PRD

<b>Balbina Herrera,</b> histórica figura del <b>Partido Revolucionario Democrático (PRD)</b> y expresidenta del colectivo, encabeza los resultados preliminares para la<b> Secretaría General, cargo que sería ocupado por una mujer por primera vez.</b>Herrera, quien entró a la contienda con un discurso de reorganización interna, agradeció al Directorio Nacional por la jornada y afirmó que este proceso representa <i>'el inicio de la reconstrucción del PRD'.</i>Durante la mañana, Herrera sostuvo que estas elecciones abren un espacio para reordenar las estructuras, fortalecer la cohesión y generar una <i>'alianza interna'</i> capaz de reunir a todas las corrientes del partido.<i> 'Este es un momento para construir unidad y recuperar la esencia del PRD'</i>, expresó antes de ejercer su voto.Aunque Herrera pidió esperar los resultados oficiales, celebró la participación de la membresía y calificó la jornada como <i>'extraordinaria'.</i> Una vez proclamados los ganadores y cumplidos los procesos formales del Tribunal Electoral, los nuevos miembros del CEN asumirán funciones de inmediato, previo a una reunión de reorganización que sería convocada en las próximas semanas.<i><b>La nómina que acompañaría a Herrera en el Comité Ejecutivo Nacional esta formada por:</b></i><b>Primera Vicepresidencia: José Luis Fábrega</b><b>Segunda Vicepresidencia: Jesenka Espinoza</b><b>Primer Subsecretario: Raphael Buchanan</b><b>Sexto Subsecretario: Arquesio Arias</b>