Panamá recibe al presidente de Chile y al primer ministro de Jamaica para el Foro Económico Internacional

El presidente electo de Chile, <b>José Antonio Kast, </b>y el primer ministro de Jamaica, <b>Andrew Holness</b>, arribaron este martes 27 de enero a Panamá para participar en el <b>Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026</b> que da inicio mañana 28 de enero en la cuidad capital.Ambos dignatarios fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Tocumen por el vicecanciller<a href="/tag/-/meta/carlos-hoyos"> Carlos Hoyos</a>, como parte de la agenda protocolar previa al encuentro regional.Posteriormente tanto el presidente electo de Chile, como el primer ministro de Jamaica, junto con el vicecanciller intercambiaron saludos y palabras, en una breve reunión posterior a la llegada de ambos al país.La visita representa una jornada de encuentros bilaterales en el marco de cooperación regional y el diálogo sobre temas de desarrollo y seguridad.El Foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comienza a consolidarse como el denominado<b> ‘Davos de América Latina’</b>, al convertirse en un espacio donde se debaten los principales retos económicos, sociales y políticos de la región, y se promueven iniciativas con impacto regional.