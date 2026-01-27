Panamá recibe al presidente de Chile y al primer ministro de Jamaica para el Foro Económico Internacional

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, arribaron este martes 27 de enero a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 que da inicio mañana 28 de enero en la cuidad capital.

Ambos dignatarios fueron recibidos en el aeropuerto internacional de Tocumen por el vicecanciller Carlos Hoyos, como parte de la agenda protocolar previa al encuentro regional.

Posteriormente tanto el presidente electo de Chile, como el primer ministro de Jamaica, junto con el vicecanciller intercambiaron saludos y palabras, en una breve reunión posterior a la llegada de ambos al país.

La visita representa una jornada de encuentros bilaterales en el marco de cooperación regional y el diálogo sobre temas de desarrollo y seguridad.

El Foro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), comienza a consolidarse como el denominado ‘Davos de América Latina’, al convertirse en un espacio donde se debaten los principales retos económicos, sociales y políticos de la región, y se promueven iniciativas con impacto regional.