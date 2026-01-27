‘Seamos felices, creativos y constructores’: Menchú en panel sobre cultura regional

Como una oportunidad para visualizar el potencial de la cultura y dialogar sobre procesos inclusivos que no dejen a nadie atrás, se llevó a cabo este martes 27 de enero el panel “La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe”, que contó con la participación de la activista guatemalteca y Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, así como de la directora de Investigación y Contenido de la Bienal de las Amazonas, la brasileña Keyna Eleison. El conversatorio estuvo moderado por el curador y asesor artístico, también guatemalteco, Emiliano Valdés.

El panel inició con un llamado significativo por parte de la Premio Nobel de la Paz 1992 al público para que “seamos felices, alegres, creativos y constructores”. “El creador nos recuerda hoy que somos una pequeñísima inspiración del universo (...) Estoy segura de que este festival marcará un antes y un después, porque esta es una convocatoria para más personas que buscan ser visibles”, expresó.

Asimismo, señaló que la región está repleta de vida y creatividad, e invitó a académicos, intelectuales y al público en general a hacer su parte en la potenciación de la cultura como eje del desarrollo regional. “Exhorto a los dirigentes y líderes a que sepan construir el desarrollo de la región; esto que estamos teniendo aquí es la inspiración de un pacto hacia el desarrollo”, reivindicó.

En este sentido, también hizo un llamado a actuar más y a pensar menos. “Ya hemos pensado tanto; lo importante es lo que vamos a hacer. Tengo casi medio siglo de mi vida abrazando culturas, pueblos, artistas, cineastas... Muchos de ellos quedaron en el silencio. Sin embargo, hicieron posible la identidad y el continente que amamos. Rendimos homenaje a aquellos que se atrevieron a soñar”, exhortó al público presente en el Panama Convention Center, en un mensaje en el que llamó al relevo generacional para preservar la memoria cultural de los pueblos.