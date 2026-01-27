Suplente de Neftalí Zamora se desmarca de licencia para ejercer abogacía

<b>Delimitación de funciones</b>La diputada suplente sostiene que, en su condición constitucional, solo renuncia al ejercicio de la abogacía durante los periodos específicos en los que esté legalmente habilitada y ejerciendo efectivamente como diputada principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política de la República de Panamá y las normas que regulan las incompatibilidades del cargo.'No corresponde jurídica ni constitucionalmente exigir o interpretar como obligatoria una licencia permanente o continua para el ejercicio de la abogacía', señala Aponte en su comunicación, al advertir que una interpretación de ese tipo podría limitar o condicionar el ejercicio futuro del cargo legislativo.En ese sentido, la diputada suplente advierte que una resolución administrativa no puede derivar en una auto-inhabilitación, suspensión o limitación de derechos constitucionales que no estén expresamente contemplados en la Carta Magna.