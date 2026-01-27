Suplente de Neftalí Zamora se desmarca de licencia para ejercer abogacía

La diputada suplente Daryelis Yamileth Aponte Rodríguez, suplente del diputado independiente Neftalí Omar Zamora Ibarra, aclaró que no ejercerá la profesión de abogada durante los periodos en los que le corresponda asumir funciones como diputada principal, tras haber sido incluida en la resolución aprobada por la Asamblea Nacional que concede licencias a diputados para ejercer la abogacía. La aclaración se produjo mediante una nota formal fechada el 27 de enero de 2026, dirigida al secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, un día después de que el pleno aprobara la resolución que permite a 12 diputados y diputadas ejercer la profesión de abogado durante su periodo. En el documento, Aponte deja constancia de que no solicitó, ni consintió, ni autorizó su inclusión en una resolución que pueda interpretarse como una licencia permanente o una renuncia anticipada a sus funciones legislativas.

Delimitación de funciones La diputada suplente sostiene que, en su condición constitucional, solo renuncia al ejercicio de la abogacía durante los periodos específicos en los que esté legalmente habilitada y ejerciendo efectivamente como diputada principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política de la República de Panamá y las normas que regulan las incompatibilidades del cargo. “No corresponde jurídica ni constitucionalmente exigir o interpretar como obligatoria una licencia permanente o continua para el ejercicio de la abogacía”, señala Aponte en su comunicación, al advertir que una interpretación de ese tipo podría limitar o condicionar el ejercicio futuro del cargo legislativo. En ese sentido, la diputada suplente advierte que una resolución administrativa no puede derivar en una auto-inhabilitación, suspensión o limitación de derechos constitucionales que no estén expresamente contemplados en la Carta Magna.