Suplente de Neftalí Zamora se desmarca de licencia para ejercer abogacía

  • 27/01/2026 16:21
Daryelis Aponte aclaró que no ejercerá como abogada cuando asuma funciones legislativas y pidió evitar interpretaciones extensivas de la resolución

La diputada suplente Daryelis Yamileth Aponte Rodríguez, suplente del diputado independiente Neftalí Omar Zamora Ibarra, aclaró que no ejercerá la profesión de abogada durante los periodos en los que le corresponda asumir funciones como diputada principal, tras haber sido incluida en la resolución aprobada por la Asamblea Nacional que concede licencias a diputados para ejercer la abogacía.

La aclaración se produjo mediante una nota formal fechada el 27 de enero de 2026, dirigida al secretario general de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, un día después de que el pleno aprobara la resolución que permite a 12 diputados y diputadas ejercer la profesión de abogado durante su periodo.

En el documento, Aponte deja constancia de que no solicitó, ni consintió, ni autorizó su inclusión en una resolución que pueda interpretarse como una licencia permanente o una renuncia anticipada a sus funciones legislativas.

Delimitación de funciones

La diputada suplente sostiene que, en su condición constitucional, solo renuncia al ejercicio de la abogacía durante los periodos específicos en los que esté legalmente habilitada y ejerciendo efectivamente como diputada principal, conforme a lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política de la República de Panamá y las normas que regulan las incompatibilidades del cargo.

“No corresponde jurídica ni constitucionalmente exigir o interpretar como obligatoria una licencia permanente o continua para el ejercicio de la abogacía”, señala Aponte en su comunicación, al advertir que una interpretación de ese tipo podría limitar o condicionar el ejercicio futuro del cargo legislativo.

En ese sentido, la diputada suplente advierte que una resolución administrativa no puede derivar en una auto-inhabilitación, suspensión o limitación de derechos constitucionales que no estén expresamente contemplados en la Carta Magna.

Preocupación por interpretaciones extensivas

El pronunciamiento de Aponte se da en medio del debate que reabrió la resolución aprobada por el pleno, la cual fue inicialmente validada por golpe de curul y posteriormente sometida a verificación de votos, tras lo cual fue confirmada con 34 votos a favor, tres en contra y ninguna abstención.

En su nota, la diputada suplente enfatiza que cualquier interpretación o aplicación de la resolución que derive en impedir o condicionar el ejercicio del mandato constitucional, ya sea como diputada suplente o cuando corresponda asumir como principal, resultaría contraria al texto y al espíritu de la Constitución.

La parlamentaria también solicitó expresamente que su comunicación sea incorporada íntegramente al expediente administrativo, con el fin de dejar constancia formal de su posición jurídica y prevenir interpretaciones indebidas.

