Red Nacional de Bancos de Sangre: la respuesta del Minsa ante la escasez

Panamá enfrenta una alerta silenciosa en sus hospitales. Los bancos de sangre del país mantienen niveles de abastecimiento por debajo del 40 %, una situación que pone en riesgo la atención de emergencias médicas y cirugías, especialmente en plena temporada de verano.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud (Minsa) instaló oficialmente la Red Nacional de Bancos de Sangre, una estrategia que integra por primera vez a hospitales públicos, la Caja de Seguro Social (CSS) y el sector privado, con el objetivo de coordinar acciones urgentes frente al desabastecimiento.

Según cifras oficiales, en Panamá existen 38 bancos de sangre activos: 11 del Minsa, 13 de la CSS y 14 privados, todos afectados por la baja disponibilidad de unidades.

La directora general de Salud Pública del Minsa, Yelkys Gil, explicó que el inicio del año trae consigo un aumento en accidentes y enfermedades propias de la temporada seca, lo que incrementa de forma directa la demanda de transfusiones en los centros hospitalarios.

“Hace unas semanas hicimos un llamado a la población para que acuda a los servicios de transfusión sanguínea y contribuya a salvar vidas”, reiteró Gil.

Durante la reunión de instalación de la Red Nacional, se solicitó a los directores médicos de hospitales públicos y privados activar planes de contingencia, revisar inventarios de insumos, fortalecer la capacitación del personal y reforzar la captación de donantes voluntarios.

El Minsa subrayó que existe una necesidad crítica de donantes de sangre tipo O negativo, considerado el tipo universal y esencial en emergencias, aunque recordó que la mayoría de la población panameña posee sangre tipo O positivo.

Además de la atención inmediata, la Red Nacional de Bancos de Sangre trabajará en la actualización de normas y protocolos, alineados con los lineamientos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), para garantizar seguridad y eficiencia en el sistema de transfusión.

En la instalación de la red participaron autoridades del Minsa, representantes de la OPS y directores médicos de hospitales del sector público y privado, en un esfuerzo conjunto por evitar una crisis mayor en la atención hospitalaria.