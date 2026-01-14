Bancos de sangre en Panamá operan en nivel crítico y autoridades piden donaciones urgentes

Los bancos de sangre del país enfrentan una situación crítica que ya afecta la atención de emergencias y cirugías de alta complejidad, advirtió Marcos Young, director de Servicios y Prestaciones de la Caja de Seguro Social (CSS) para Telemetro Reporta.

Durante la entrevista, el funcionario explicó que centros de referencia como el Complejo Hospitalario y la Ciudad de la Salud mantienen una alta demanda de transfusiones, principalmente por cirugías cardiovasculares, oncológicas y la atención de casos de urgencia.

Según detalló Young, solo en estas áreas se realizan entre 20 y 25 cirugías diarias, con una necesidad aproximada de 40 unidades de sangre por día. En el caso específico de la cirugía cardíaca, durante el año pasado se efectuaron cerca de 5.000 procedimientos, lo que refleja el aumento sostenido de la demanda.

“El mayor problema lo tenemos en las salas de urgencias del Complejo Hospitalario, donde llegan pacientes con sangrados digestivos, traumas severos y emergencias que requieren transfusión inmediata. En estos casos no hay tiempo para esperar donantes”, explicó el director.

El funcionario reveló que el sistema nacional de bancos de sangre opera actualmente por debajo del 40% de su capacidad de abastecimiento, una cifra que calificó como alarmante. Ante este escenario, la CSS y el Ministerio de Salud mantienen activa una campaña nacional de donación de sangre, con llamados constantes a través de los medios de comunicación.

Young señaló que la escasez no solo se debe a la baja donación voluntaria, sino también al incremento en la capacidad quirúrgica del país. Institutos que antes realizaban cerca de 2.000 cirugías anuales hoy han duplicado su producción, operando en jornadas extendidas, lo que incrementa el consumo de sangre.

La situación no se limita a la capital. Provincias como Chiriquí y las regiones centrales también reportan dificultades para mantener reservas suficientes. Aunque algunos hospitales reciben donaciones incluso los fines de semana, el flujo sigue siendo insuficiente.

Las autoridades advirtieron que, de no mejorar el abastecimiento, podrían verse obligadas a exigir donación previa para cirugías que antes no lo requerían, lo que impactaría la programación de procedimientos médicos.

El director de Servicios y Prestaciones reiteró el llamado a la ciudadanía a acudir a los bancos de sangre del país, recordando que una sola donación puede salvar varias vidas y es clave para garantizar la atención oportuna de los pacientes más vulnerables.