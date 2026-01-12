Minsa alerta por nivel crítico en bancos de sangre y hace llamado urgente a la donación

El Ministerio de Salud (Minsa) alertó que los bancos de sangre del país mantienen un nivel de abastecimiento por debajo del 40 %, una situación que pone en riesgo la atención de pacientes que requieren transfusiones, especialmente en los cuartos de urgencias.

De acuerdo con la Dirección General de Salud Pública, el inicio del año y la temporada de verano han incrementado los accidentes y enfermedades, lo que eleva la demanda de sangre en los hospitales públicos y privados del país. La directora general de Salud Pública, Yelkys Gil, hizo un llamado urgente a la población para que acuda a los centros de donación y contribuya a salvar vidas, destacando que la donación voluntaria es clave para enfrentar la escasez actual.

Por su parte, la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Minsa, Erika Zhong, explicó que el déficit registrado en las últimas semanas ha dificultado la atención oportuna de pacientes que llegan a urgencias, en especial en hospitales de segundo y tercer nivel.

Zhong subrayó que existe una necesidad prioritaria de donantes con sangre tipo O negativo, debido a que es el tipo universal y puede ser utilizado en cualquier paciente en situaciones críticas. Aunque el tipo O positivo es el más común en la población, reiteró la importancia de contar con donantes voluntarios constantes para mantener abastecidos los bancos de sangre.

Actualmente, Panamá cuenta con 38 bancos de sangre distribuidos a nivel nacional: 11 pertenecen al Minsa, 13 a la Caja de Seguro Social y 14 son privados. Las autoridades reiteraron que la donación de sangre es un acto solidario y de amor que permite salvar múltiples vidas.

Durante la conferencia de prensa también participó la directora de Provisión de Servicios del Minsa, María Victoria Crespo, quien respaldó el llamado a fortalecer la cultura de donación voluntaria en el país.