Nombran a 727 nuevos policías en medio del repunte de homicidios

Un total de 727 nuevos agentes de la Policía Nacional firmaron su nombramiento tras culminar seis meses de formación, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y los homicidios en el país, especialmente en las zonas urbanas de mayor densidad poblacional.

El acto se realizó en el Ministerio de Seguridad Pública y marca el inicio formal del servicio de estos jóvenes, quienes asumirán la misión de fortalecer la seguridad ciudadana y el orden público a nivel nacional.

Durante su proceso de formación, los nuevos agentes recibieron capacitación integral en derechos humanos, deontología policial, ética, procedimientos operativos, defensa personal, derecho constitucional, manejo de armamento y técnicas de polígono, entre otras materias clave. Esta preparación busca garantizar un desempeño profesional, apegado a la ley y orientado a la protección de la comunidad.

Las autoridades destacaron que los agentes representan el resultado de un exigente proceso físico y académico, diseñado para responder a los desafíos actuales en materia de seguridad, con un enfoque en la prevención del delito y la atención oportuna a la ciudadanía.

El refuerzo policial se da en momentos en que Panamá cerró el año 2025 con 593 homicidios, lo que representa un incremento del 2 % en comparación con 2024, según estadísticas preliminares del Ministerio Público divulgadas el pasado 15 de enero. El repunte de la violencia letal mantiene en alerta tanto a las autoridades como a la población.

Los datos oficiales revelan que la violencia homicida se concentró principalmente en la provincia de Panamá, que contabilizó 357 casos, de los cuales 100 ocurrieron en San Miguelito. Le siguieron Colón, con 121 casos, y Panamá Oeste, con 56.

El informe también indica que el 87 % de los homicidios fue cometido con armas de fuego, consolidándolas como el principal medio utilizado en hechos de sangre. Las principales víctimas fueron jóvenes entre 18 y 34 años, uno de los grupos más expuestos a la violencia criminal.

Del total de víctimas registradas en 2025, unos 555 fueron hombres y 36 mujeres, lo que evidencia un impacto desproporcionado de la violencia letal sobre la población masculina. Uno de los datos más preocupantes es que la provincia de Panamá registró el mayor aumento absoluto de homicidios, al pasar de 215 casos en 2024 a 257 en 2025, un incremento del 20 %.

En este escenario, las autoridades consideran que la incorporación de los 727 nuevos agentes es una medida clave para reforzar la presencia policial y enfrentar el avance de la criminalidad, aunque reconocen que el desafío de la seguridad requiere acciones integrales y sostenidas en el tiempo.