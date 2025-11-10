Más de 400 homicidos en 2025: el crímen avanza sin respuesta clara del Estado

Envuelto en una bolsa plástica y abandonado en el patio de una iglesia en Las Paredes, 24 de Diciembre, así fue hallado el cuerpo de Esteban de León el pasado 5 de noviembre, pocos días después de que su desaparición fuera reportada el 31 de octubre.

En menos de una semana, al menos tres hallazgos con características similares han estremecido a los residentes de Don Bosco, San Miguelito y Pedregal, alimentando la preocupación por la creciente ola de violencia en el país.

Mientras tanto, las autoridades refuerzan medidas como los retenes y aumentan la presencia policial en las calles. “Estamos reforzando todas las áreas, tenemos un operativo en lo que es Pacora y Don Bosco, buscando combatir ese delito y bajar los índices delincuenciales”, explicó el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, a medios locales.

Sin embargo, ¿son estas acciones suficientes para frenar la violencia que se extiende por los barrios?

De acuerdo a la criminóloga Nadia Franco Bazán, es imposible enfrentar la criminalidad sin datos confiables ni una política criminológica sólida que respalde las acciones del Estado.

El Ministerio de Seguridad Pública (Minseg) presentó el pasado 15 de enero el Plan Firmeza, una estrategia orientada a reducir diversas amenazas multidimensionales mediante seis líneas de acción.

Dos de ellas se centran específicamente en el combate a la delincuencia organizada, uno de los mayores desafíos para la seguridad nacional.

Asimismo, combatir el microtráfico de drogas así como la existencia de armas de fuego ilegales son los puntos focales de las estrategias contra el crimen local, de acuerdo al Plan Firmeza.

Además, en agosto de este año, La Estrella de Panamá reveló que la institución también ha avanzado en la renovación del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), a un costo de $48 mil, de acuerdo a datos del acto público publicado el 26 de mayo de 2025 en la plataforma Panama Compra.

En su momento, el Minseg justificó la compra señalando al SIEC como “indispensable”, al ser un sistema que recoge información general de la incidencia criminal en distintos puntos del país.