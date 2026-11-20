El 24.4% de la población de América Latina vivía en situación de pobreza por ingresos en 2025. Aunque la proporción disminuyó 1.1 puntos porcentuales respecto al año anterior y seis millones de personas salieron de esta condición, persisten importantes desigualdades por género, edad y condición étnico-racial, advirtió la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En tanto, la pobreza multidimensional también registró una reducción, al pasar de 20.3% a 19.4% de la población regional, informó el organismo de las Naciones Unidas. En su informe anual Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026: Desafíos de la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. la CEPAL reveló que, entre 2024 y 2025. el número de personas en situación de pobreza por ingresos pasó de 162 millones a 156 millones. En 2025, la pobreza extrema afectó a 60 millones de personas. equivalentes al 9.4% de la población regional. Esta proporción representó una disminución de 0.3 puntos porcentuales frente al 9.7% registrado en 2024. La pobreza por ingresos afecta de manera desproporcionada a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas pertenecientes a pueblos indígenas o afrodescendientes y habitantes de zonas rurales. alertó la Comisión. El informe también destaca el papel de las pensiones en la protección económica de las personas mayores. Sin estos ingresos, la pobreza en este grupo poblacional habría alcanzado el 41.8% en 2025, es decir, 31.4 puntos porcentuales por encima de la tasa registrada. Las diferencias también son evidentes por género y lugar de residencia. La tasa de pobreza de las mujeres de entre 20 y 59 años fue de 19.6%, cuatro puntos porcentuales superior a la de los hombres del mismo grupo etario, que se situó en 15.6%. Por área geográfica, la incidencia de la pobreza en las zonas rurales alcanzó el 36.8%, frente al 21.7% en las urbanas, una brecha de 15.1 puntos porcentuales. La pobreza infantil constituye otra de las expresiones más agudas de la desigualdad regional. El 37.3% de las niñas. niños y adolescentes de 0 a 17 años vive en situación de pobreza y el 14.4% en pobreza extrema, según la Cepal. Asimismo, en los diez países que disponen de información sobre condición étnica, la incidencia de la pobreza entre la población indígena alcanza el 40.9%, más del doble de la registrada entre la población no indígena ni afrodescendiente. que es del 17.2%.

En cuanto a la desigualdad del ingreso, el organismo identificó una leve reducción entre 2019 y 2025. El Índice de Gini promedio de 15 países de América Latina pasó de 0.461 en 2019 a 0.443 en 2025, equivalente a una disminución anual de 0.7%. No obstante, la desigualdad se mantiene en niveles elevados en comparación con otras regiones. El informe también pone el foco en la protección social de las personas mayores, particularmente en la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. Las pensiones evitan que los adultos mayores caigan en la pobreza “El Panorama Social de América Latina y el Caribe 2026 contiene una sección que repasa las reformas previsionales en la región en los últimos 45 años, identificando dos ciclos de reformas y extrayendo algunas lecciones. El Panorama muestra con claridad que los sistemas de pensiones son centrales para proteger a las personas mayores de caer en la pobreza. Los datos son elocuentes: la pobreza monetaria entre las personas mayores aumentaría de 10.4% a 41.8% si dicha población no recibiera ingresos por pensiones”, señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal. “La sostenibilidad de los sistemas de pensiones debe ser una prioridad de política pública en América Latina y el Caribe para garantizar la protección social en la población mayor y avanzar hacia un desarrollo social inclusivo en la región”, enfatizó el alto funcionario de las Naciones Unidas. Según el estudio, la sostenibilidad de los sistemas de pensiones se entiende como la capacidad de mantener. con sostenibilidad financiera, los compromisos de cobertura y suficiencia de las prestaciones para las generaciones actuales y futuras. sin que ninguna de estas dimensiones ponga en riesgo a las demás. Actualmente, estos sistemas enfrentan varios desafíos. Uno de los principales es la baja cobertura: el 55% de la fuerza de trabajo de la región no cotizaba en los sistemas de pensiones en 2024. A esto se suma la suficiencia de las prestaciones. En 2024, el monto promedio de las pensiones contributivas equivalía a 1.3 veces el salario mínimo promedio de la región, según datos de 14 países. Por otra parte, el gasto público en pensiones aumentó de 4.3% a 4.9% del producto interno bruto (PIB) durante la década comprendida entre 2014 y 2024.