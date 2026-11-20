Un total de 167 pruebas fueron admitidas por un juez de garantías contra dos hombres investigados por el homicidio por encargo de un estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, sede en Santiago de Veraguas, y el intento de homicidio de otro universitario, en un ataque ocurrido este 7 de junio de 2024.

Durante una audiencia intermedia, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Veraguas logró que se tuviera por presentada la acusación contra los dos imputados, de 27 y 30 años, y que se admitieran todos los medios de prueba incorporados en el escrito de acusación.

Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen 53 testimoniales, 32 periciales, 30 documentales y 52 materiales, para un total de 167 elementos que podrán ser utilizados durante el juicio oral.