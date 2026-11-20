Un total de 167 pruebas fueron admitidas por un juez de garantías contra dos hombres investigados por el homicidio por encargo de un estudiante de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Panamá, sede en Santiago de Veraguas, y el intento de homicidio de otro universitario, en un ataque ocurrido este 7 de junio de 2024.
Durante una audiencia intermedia, la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Veraguas logró que se tuviera por presentada la acusación contra los dos imputados, de 27 y 30 años, y que se admitieran todos los medios de prueba incorporados en el escrito de acusación.
Las pruebas presentadas por el Ministerio Público incluyen 53 testimoniales, 32 periciales, 30 documentales y 52 materiales, para un total de 167 elementos que podrán ser utilizados durante el juicio oral.
El juez de garantías estableció como fecha para el juicio el 21 de agosto de 2028, a las 9:00 a.m.
Ataque ocurrió en terrenos de la Universidad de Panamá
La investigación está relacionada con un ataque con arma de fuego ocurrido la mañana del 7 de junio de 2024, en los terrenos del Centro Regional Universitario de Veraguas, en Santiago, donde se construían unos ranchos como parte de las actividades por el aniversario de esa sede universitaria.
Durante el hecho, un estudiante de Agronomía perdió la vida, mientras que otro universitario recibió dos impactos de bala y tuvo que permanecer hospitalizado durante varios días debido a las lesiones.
Las investigaciones también determinaron que un vehículo propiedad de un docente fue hurtado y presuntamente utilizado para cometer el ataque.
Los dos hombres enfrentan cargos por delitos contra la vida y la integridad personal, en las modalidades de homicidio por encargo y homicidio en grado de tentativa; contra el patrimonio económico, por hurto agravado; y contra la seguridad colectiva, por asociación ilícita para delinquir.
Uno de los imputados, de 27 años, mantiene la medida cautelar de detención provisional.
El segundo acusado permanece detenido en la cárcel pública de Santiago, donde cumple una condena de 14 años de prisión por delitos relacionados con la posesión de armas de fuego y drogas.