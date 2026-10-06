Permisos de construcción en Panamá repuntan a junio, impulsados por proyectos no residenciales

La construcción mantiene su peso como uno de los motores de la actividad económica del país y, a junio de 2026, mostró señales de recuperación en su componente privado, con un crecimiento importante en el valor de los permisos de construcción aprobados, revela el Informe de Coyuntura Económica de la Dirección de Análisis Económico y Social del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Según las cifras del MEF, el valor de los permisos de construcción aprobados alcanzó los $597.6 millones, un aumento de $100.5 millones frente al mismo período de 2025. Al hacer la matemática se observa que esto equivale a un crecimiento de 20.2%.

El crecimiento estuvo impulsado tanto por los proyectos residenciales como por los no residenciales. Estos últimos registraron la mayor expansión, con un incremento de 33.5%, mientras que los permisos para proyectos residenciales aumentaron 14.1%.

Según las cifras del MEF, las construcciones residenciales continúan concentrando la mayor parte de la inversión privada en el sector, al representar aproximadamente el 65% del valor total de los permisos aprobados.

Por distritos, Arraiján registró el mayor crecimiento en el valor de los permisos, con una expansión de 322.6% respecto al primer semestre de 2025.

El distrito de Panamá, que concentra el 73.3% de la inversión total, registró un incremento de 7.6%. En contraste, Aguadulce reportó una disminución de 34.4% en el valor de los permisos de construcción aprobados.

El MEF señaló que, con el propósito de fortalecer la actividad del sector, las comisiones técnicas de la Mesa Tripartita para la Dinamización del Sector Construcción, organizada por la Asamblea Nacional, avanzaron en la discusión de propuestas orientadas a mejorar las condiciones para la inversión y la ejecución de obras.

Entre los temas abordados figuran la revisión de los mecanismos de evaluación establecidos en la Ley 22 de Contrataciones Públicas, la unificación de criterios para la inspección de obras y la actualización de las normas de seguridad laboral conforme a estándares internacionales.

En mayo pasado, en el marco de la instalación de la Mesa Técnica Nacional para la Dinamización del Sector Construcción, la presidenta de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), Irene Orillac de Simone, dijo que para el primer trimestre de 2026 el comportamiento del sector evidenciaba una mejora parcial, pero todavía era insuficiente para hablar de una recuperación consolidada.

De acuerdo con cifras de la Capac, entre enero y marzo de 2026, los permisos de construcción crecieron 36.3% a nivel nacional, reflejando un repunte en este indicador de inversión privada luego de dos años consecutivos de caída. En comparación con igual período, el sector había registrado variaciones de -34.5% en 2024 y de -0.4% en 2025.

Al comparar el desempeño del primer trimestre 2026 con el mismo período de 2023, de acuerdo con las cifras, el sector todavía refleja una diferencia acumulada de -44.1%, tomando en cuenta que durante el primer trimestre de ese año se registró un crecimiento acumulado de +80.4%.

“Hoy vemos señales positivas y un pequeño impulso en la actividad, pero aún estamos lejos de los niveles que tuvo el sector en 2023. El reto ahora es transformar esta recuperación parcial en una política sostenible que le devuelva estabilidad y dinamismo a la industria”, dijo Orillac de Simone en un comunicado publicado en la página web de la Capac.

En materia de infraestructura pública, el MEF informó que a junio 2026 el Ministerio de Obras Públicas (MOP) mantiene en ejecución 360 proyectos de infraestructura y mantenimiento vial en distintas regiones del país, que generan más de 54,000 empleos directos.

Asimismo, en junio comenzó la fase de preconstrucción del proyecto Panamericana Oeste, que se desarrollará bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP). Paralelamente, el Ministerio de Educación (MEDUCA) inició la construcción del nuevo Centro de Educación Integral Puerto del Mar, en Panamá Oeste.

La líder del gremio de la construcción destacó que el sector sigue siendo una de las actividades con mayor capacidad de impactar rápidamente la economía nacional y generar empleo formal en el corto plazo.

Estudios del gremio indican que por cada dólar de aumento o disminución en construcción se genera un impacto de $2.34 en el producto interno bruto (PIB) futuro. Además, cada $1.00 de construcción causa $0.24 de incremento en la recaudación de ingresos tributarios.

La construcción, además, tiene un efecto directo sobre las economías locales, ya que, según explicó, los proyectos desarrollados en provincias y comunidades generan contratación de mano de obra local, activando comercios, transporte, servicios y múltiples actividades económicas vinculadas.

La Capac proyecta un crecimiento del PIB de la construcción de entre 4% y 5% para 2026, impulsado por más de $11,000 millones en inversiones públicas y proyectos de infraestructura en distintas regiones del país.