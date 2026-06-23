Martínez-Acha invita a observadores de la OEA a invertir en América Latina como centro de innovación y tecnología

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, aprovechó este martes el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para presentar una visión ambiciosa del papel que América Latina y el Caribe pueden desempeñar en la economía global del siglo XXI.

Durante su intervención en el marco de la Semana de Alto Nivel que acompaña la 56ª Asamblea General de la OEA, el jefe de la diplomacia panameña hizo un llamado a los países observadores para que profundicen sus vínculos con la región mediante inversiones, cooperación tecnológica e iniciativas conjuntas orientadas a la innovación y el desarrollo sostenible.

“América Latina, el Caribe, las Américas y la OEA están preparados para ser protagonistas de la nueva economía digital”, afirmó Martínez-Acha ante representantes de los Estados miembros y observadores permanentes.

Más allá de la cooperación tradicional

El canciller sostuvo que el contexto internacional actual exige una relación más profunda entre la región y sus socios internacionales, superando los esquemas tradicionales de asistencia y cooperación.

Según explicó, desafíos como la transformación tecnológica, la transición energética, la resiliencia climática y la seguridad multidimensional requieren alianzas estratégicas capaces de generar beneficios compartidos.

“Queremos más intercambio de conocimientos, más cooperación tecnológica, más proyectos conjuntos y más inversiones hacia nuestra región”, señaló.

Martínez-Acha destacó que América Latina y el Caribe no deben ser vistos únicamente como una región con desafíos pendientes, sino también como un espacio de oportunidades para el crecimiento económico y la innovación.

Inteligencia artificial con principios éticos

Uno de los ejes centrales de su discurso fue el impacto de la revolución tecnológica y, en particular, de la inteligencia artificial.

El canciller reconoció el potencial de estas herramientas para impulsar el desarrollo humano y económico, pero advirtió sobre la necesidad de acompañar su expansión con principios éticos y mecanismos de gobernanza responsables.

En ese contexto, citó recientes reflexiones del papa León XIV sobre la importancia de garantizar que la inteligencia artificial esté al servicio de la dignidad humana y el bien común.

“La tecnología debe ampliar libertades, no restringirlas; debe generar inclusión, no exclusión; debe fortalecer la democracia, no debilitarla”, manifestó.

Asimismo, defendió la necesidad de construir marcos de cooperación internacional que permitan que los beneficios del avance tecnológico lleguen a toda la sociedad y contribuyan a reducir las desigualdades.

Una región con ventajas estratégicas

Martínez-Acha argumentó que América Latina y el Caribe cuentan con condiciones excepcionales para atraer inversiones vinculadas a la economía digital.

Entre las fortalezas mencionó la disponibilidad de recursos estratégicos para la transición energética, el potencial para el desarrollo de infraestructura tecnológica, la conectividad, los servicios en la nube, la ciberseguridad y los centros de datos.

También resaltó el papel del capital humano regional.

“Nuestro principal activo son nuestras personas. Es el talento humano de nuestras sociedades, la capacidad de nuestros jóvenes para innovar y para integrarse a las cadenas globales de conocimiento y tecnología”, afirmó.

Panamá como puente de diálogo

Durante su intervención, el canciller vinculó este mensaje con la conmemoración del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por Simón Bolívar en 1826.

Recordó que Panamá fue concebido como un punto de encuentro para el diálogo entre las naciones americanas y aseguró que ese papel sigue vigente en la actualidad.

“Panamá continúa siendo un puente entre océanos, un puente entre regiones y un puente entre las Américas y el mundo”, expresó.

El jefe de la diplomacia panameña sostuvo que, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas e incertidumbre, la región ofrece estabilidad, diálogo y compromiso con la solución pacífica de controversias, elementos que consideró cada vez más valiosos para la comunidad internacional.

Llamado a una alianza hemisférica

Al cierre de su discurso, Martínez-Acha invitó a los observadores permanentes a profundizar su participación en la agenda hemisférica impulsada por la OEA.

Aseguró que América Latina y el Caribe están listas para acelerar su transformación digital, atraer nuevas inversiones y consolidarse como un polo de innovación tecnológica, siempre bajo los principios de democracia, sostenibilidad y respeto a la dignidad humana.

“Las puertas están abiertas, el talento está presente y la energía para transformar existe. Construyamos juntos ese futuro prometedor para todos”, concluyó.