Canciller panameño defiende el Estado de derecho durante misión de la OEA en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, <a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha Vásquez</a>, llamó a fortalecer el Estado de derecho, la independencia institucional y el respeto a la Constitución durante el discurso de cierre de la Misión de Alto Nivel de la <a href="/tag/-/meta/oea-organizacion-de-estados-americanos">Organización de los Estados Americanos (OEA)</a> en Bolivia, una iniciativa que dio seguimiento a la resolución 'Situación del Estado Plurinacional de Bolivia', aprobada durante el <b>56.º</b> período ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo hemisférico celebrada en Panamá.Durante su intervención titulada 'La democracia como destino compartido: una defensa del estado de derecho en Bolivia',<b> Martínez-Acha</b> sostuvo que la estabilidad política, la confianza ciudadana y el crecimiento económico dependen de la fortaleza de las instituciones democráticas y del respeto a las normas constitucionales.La visita se desarrolló en el marco de la <b>Misión de Alto Nivel de la OEA</b>, integrada por representantes de varios Estados miembros, que viajó a Bolivia para conocer de primera mano la situación política e institucional del país.El mensaje destacó que la democracia trasciende la celebración de elecciones y requiere el respeto permanente de las reglas constitucionales, así como la existencia de instituciones capaces de resolver las diferencias políticas dentro del marco legal.<i>'La democracia no se agota en la celebración de elecciones'</i>, señaló el orador al insistir en que el Estado de derecho pertenece a los ciudadanos y no a gobiernos, partidos políticos u oposiciones.El discurso también vinculó la estabilidad institucional con el desempeño económico. Según la intervención, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana son factores indispensables para atraer inversión y promover un crecimiento sostenible.<i>'No existe inversión sostenible donde prevalece la incertidumbre institucional. No existe crecimiento duradero donde las reglas cambian por la fuerza'</i>, expresó.Otro de los ejes centrales fue la necesidad de preservar la confianza en las instituciones públicas. El mensaje advirtió que, aunque las crisis políticas y económicas pueden superarse, la pérdida de credibilidad institucional puede tener efectos de largo plazo para una sociedad.La intervención defendió además el diálogo como mecanismo para resolver diferencias políticas y subrayó que ninguna democracia puede consolidarse sobre la exclusión permanente de sectores políticos o sociales.En referencia a Bolivia, el discurso describió al país como <b>una nación con potencial económico y humano</b>, cuya capacidad de desarrollo dependerá del fortalecimiento de la seguridad jurídica, la confianza ciudadana y el respeto a las instituciones.Asimismo, se planteó que el sistema internacional debe contribuir al fortalecimiento democrático mediante el respaldo a principios institucionales, la promoción del diálogo y la solución pacífica de controversias, sin sustituir la soberanía de los Estados.<b>Martínez-Acha</b> afirmó que la democracia requiere instituciones sólidas, respeto a la ley y mecanismos de diálogo capaces de canalizar las diferencias políticas dentro del marco constitucional. Añadió que la comunidad internacional debe respaldar los principios democráticos y la solución pacífica de controversias, respetando siempre la soberanía de los Estados.