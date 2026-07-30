Canciller panameño defiende el Estado de derecho durante misión de la OEA en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, llamó a fortalecer el Estado de derecho, la independencia institucional y el respeto a la Constitución durante el discurso de cierre de la Misión de Alto Nivel de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Bolivia, una iniciativa que dio seguimiento a la resolución “Situación del Estado Plurinacional de Bolivia”, aprobada durante el 56.º período ordinario de sesiones de la Asamblea General del organismo hemisférico celebrada en Panamá.

Durante su intervención titulada “La democracia como destino compartido: una defensa del estado de derecho en Bolivia”, Martínez-Acha sostuvo que la estabilidad política, la confianza ciudadana y el crecimiento económico dependen de la fortaleza de las instituciones democráticas y del respeto a las normas constitucionales.

La visita se desarrolló en el marco de la Misión de Alto Nivel de la OEA, integrada por representantes de varios Estados miembros, que viajó a Bolivia para conocer de primera mano la situación política e institucional del país.

El mensaje destacó que la democracia trasciende la celebración de elecciones y requiere el respeto permanente de las reglas constitucionales, así como la existencia de instituciones capaces de resolver las diferencias políticas dentro del marco legal.

“La democracia no se agota en la celebración de elecciones”, señaló el orador al insistir en que el Estado de derecho pertenece a los ciudadanos y no a gobiernos, partidos políticos u oposiciones.

El discurso también vinculó la estabilidad institucional con el desempeño económico. Según la intervención, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana son factores indispensables para atraer inversión y promover un crecimiento sostenible.

“No existe inversión sostenible donde prevalece la incertidumbre institucional. No existe crecimiento duradero donde las reglas cambian por la fuerza”, expresó.

Otro de los ejes centrales fue la necesidad de preservar la confianza en las instituciones públicas. El mensaje advirtió que, aunque las crisis políticas y económicas pueden superarse, la pérdida de credibilidad institucional puede tener efectos de largo plazo para una sociedad.

La intervención defendió además el diálogo como mecanismo para resolver diferencias políticas y subrayó que ninguna democracia puede consolidarse sobre la exclusión permanente de sectores políticos o sociales.

En referencia a Bolivia, el discurso describió al país como una nación con potencial económico y humano, cuya capacidad de desarrollo dependerá del fortalecimiento de la seguridad jurídica, la confianza ciudadana y el respeto a las instituciones.

Asimismo, se planteó que el sistema internacional debe contribuir al fortalecimiento democrático mediante el respaldo a principios institucionales, la promoción del diálogo y la solución pacífica de controversias, sin sustituir la soberanía de los Estados.

Martínez-Acha afirmó que la democracia requiere instituciones sólidas, respeto a la ley y mecanismos de diálogo capaces de canalizar las diferencias políticas dentro del marco constitucional. Añadió que la comunidad internacional debe respaldar los principios democráticos y la solución pacífica de controversias, respetando siempre la soberanía de los Estados.