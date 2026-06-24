Omar Jaén Suárez respalda respuesta de Martínez-Acha a China: ‘Panamá merece mucho más respeto’

El excanciller de la República e historiador panameño, Omar Jaén Suárez, respaldó este miércoles la respuesta del canciller Javier Martínez-Acha al observador permanente de la República Popular China ante la Organización de Estados Americanos, Xie Feng, durante el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación. Durante el programa Cuarto Poder, de Telemetro, Jaén Suárez afirmó que el intercambio ocurrido en la OEA evidenció una falta de responsabilidad diplomática por parte de China, país al que describió como una potencia con una mayor obligación de actuar con prudencia en los escenarios internacionales. “Las potencias, entre mayor poder tienen, tienen mayor responsabilidad. Y yo creo que ayer China, que es una potencia, que es una nación milenaria, no hizo gala de esa responsabilidad”, expresó el excanciller.

Jaén Suárez cuestionó además las formas utilizadas por el representante chino, al considerar que ningún país debe acudir a un espacio diplomático para reclamar o humillar al país anfitrión. “Uno no va a una casa ajena a tratar de reclamar o de humillar a la persona que lo invita”, sostuvo. El historiador también advirtió que en las relaciones internacionales se ha instalado un estilo “deplorable”, marcado por la descalificación del interlocutor cuando existen diferencias entre Estados. Frente a ese escenario, Jaén Suárez calificó como “excelente” y “perfecta” la respuesta del canciller Martínez-Acha, al considerar que fue proporcional al momento y al tono del intercambio.

“La respuesta del canciller Martínez-Acha fue excelente, fue perfecta, fue exactamente lo que había que decir”, señaló. A juicio del excanciller, Martínez-Acha expresó una posición que interpreta el sentir nacional y la defensa de la dignidad del país. “Él dijo lo que representa el Panamá profundo. Un país que merece mucho más respeto”, afirmó. Jaén Suárez también recordó que el presidente José Raúl Mulino respaldó posteriormente la intervención del canciller, algo que calificó como natural, al considerar que la posición asumida respondía a la defensa del país.