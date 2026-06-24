Omar Jaén Suárez respalda respuesta de Martínez-Acha a China: ‘Panamá merece mucho más respeto’

Ante quienes advierten posibles consecuencias diplomáticas por el cruce con <b>China</b>, el diplomático sostuvo que en toda relación, tanto humana como entre Estados,<b> el respeto debe ser el punto de partida</b>.Para <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/omar-jaen-suarez" target="_blank">Jaén Suárez</a></b>, la intervención de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/autor/-/meta/javier-martinez-acha" target="_blank">Martínez-Acha</a></b> no solo fue una respuesta personal como jefe de la diplomacia panameña, sino también una defensa institucional del país.