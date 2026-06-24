  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Omar Jaén Suárez respalda respuesta de Martínez-Acha a China: ‘Panamá merece mucho más respeto’

Omar Jaén Suárez afirmó que el canciller Javier Martínez-Acha defendió el respeto que Panamá merece ante China.
Omar Jaén Suárez afirmó que el canciller Javier Martínez-Acha defendió el respeto que Panamá merece ante China. Captura de pantalla
Por
Darine Waked
  • 24/06/2026 09:19
El excanciller panameño cuestionó el tono utilizado por Pekín ante la OEA y afirmó que el territorio nacional merece respeto en sus relaciones internacionales

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El excanciller de la República e historiador panameño, Omar Jaén Suárez, respaldó este miércoles la respuesta del canciller Javier Martínez-Acha al observador permanente de la República Popular China ante la Organización de Estados Americanos, Xie Feng, durante el Diálogo de los Observadores Permanentes con los jefes de delegación.

Durante el programa Cuarto Poder, de Telemetro, Jaén Suárez afirmó que el intercambio ocurrido en la OEA evidenció una falta de responsabilidad diplomática por parte de China, país al que describió como una potencia con una mayor obligación de actuar con prudencia en los escenarios internacionales.

“Las potencias, entre mayor poder tienen, tienen mayor responsabilidad. Y yo creo que ayer China, que es una potencia, que es una nación milenaria, no hizo gala de esa responsabilidad”, expresó el excanciller.

El canciller Javier Martínez-Acha respondió al representante chino Xie Feng durante un intercambio diplomático ocurrido en la Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá.
El canciller Javier Martínez-Acha respondió al representante chino Xie Feng durante un intercambio diplomático ocurrido en la Asamblea General de la OEA celebrada en Panamá. Cedida

Jaén Suárez cuestionó además las formas utilizadas por el representante chino, al considerar que ningún país debe acudir a un espacio diplomático para reclamar o humillar al país anfitrión.

“Uno no va a una casa ajena a tratar de reclamar o de humillar a la persona que lo invita”, sostuvo.

El historiador también advirtió que en las relaciones internacionales se ha instalado un estilo “deplorable”, marcado por la descalificación del interlocutor cuando existen diferencias entre Estados.

Frente a ese escenario, Jaén Suárez calificó como “excelente” y “perfecta” la respuesta del canciller Martínez-Acha, al considerar que fue proporcional al momento y al tono del intercambio.

Panamá y China protagonizaron un inusual cruce diplomático en la OEA tras cuestionamientos sobre puertos, soberanía y decisiones judiciales panameñas.
Panamá y China protagonizaron un inusual cruce diplomático en la OEA tras cuestionamientos sobre puertos, soberanía y decisiones judiciales panameñas. Cedida

“La respuesta del canciller Martínez-Acha fue excelente, fue perfecta, fue exactamente lo que había que decir”, señaló.

A juicio del excanciller, Martínez-Acha expresó una posición que interpreta el sentir nacional y la defensa de la dignidad del país.

“Él dijo lo que representa el Panamá profundo. Un país que merece mucho más respeto”, afirmó.

Jaén Suárez también recordó que el presidente José Raúl Mulino respaldó posteriormente la intervención del canciller, algo que calificó como natural, al considerar que la posición asumida respondía a la defensa del país.

Martínez-Acha defendió la independencia de las instituciones panameñas ante los señalamientos formulados por el observador permanente de China ante la OEA.
Martínez-Acha defendió la independencia de las instituciones panameñas ante los señalamientos formulados por el observador permanente de China ante la OEA. Cedida

Ante quienes advierten posibles consecuencias diplomáticas por el cruce con China, el diplomático sostuvo que en toda relación, tanto humana como entre Estados, el respeto debe ser el punto de partida.

Para Jaén Suárez, la intervención de Martínez-Acha no solo fue una respuesta personal como jefe de la diplomacia panameña, sino también una defensa institucional del país.

Lo Nuevo