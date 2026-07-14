Clima en Panamá: Prónostico para este martes 14 de julio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) pronosticó para este lunes una jornada marcada por lluvias intermitentes en distintos puntos del país, especialmente en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y la tarde en áreas específicas.

En la vertiente del Caribe, durante la madrugada se espera un cielo nublado con lluvias intermitentes. Las precipitaciones podrían intensificarse en las primeras horas de la mañana en las provincias de Colón, Bocas del Toro y sectores de la comarca Guna Yala.

Hacia media mañana se prevé una mejoría en las condiciones, con un cielo de parcialmente nublado a nublado. Sin embargo, durante la tarde se registrarán chubascos aislados en Costa Arriba de Colón, mientras que en Bocas del Toro y el norte de Veraguas se esperan lluvias de mayor intensidad que podrían extenderse hasta la noche.

Durante las primeras horas de la mañana se pronostican lluvias en el sector este de la región metropolitana, la bahía y el golfo de Panamá, además de la costa sur de Azuero.

Para la tarde se esperan chubascos aislados en el norte de la región metropolitana, las costas de Panamá Oeste, la bahía de Panamá, sectores de Darién, el occidente de Chiriquí y el sur de Veraguas. En horas de la noche, las lluvias se desplazarán hacia las áreas marítimas y el occidente de Chiriquí, mientras que el resto del Pacífico permanecerá con cielo parcialmente nublado.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre 23 °C y 26 °C en ambas vertientes, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre 18 °C y 24 °C. Las máximas alcanzarán entre 28 °C y 31 °C en el Caribe y entre 30 °C y 34 °C en el Pacífico.

El Imhpa también advirtió que los índices de radiación UV-B se mantendrán entre moderados y muy altos (niveles de 5 a 10), por lo que recomendó tomar medidas de protección si se realizan actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar.