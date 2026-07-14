Clima en Panamá: Prónostico para este martes 14 de julio

<a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama">El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa)</a> pronosticó para este lunes una jornada marcada por lluvias intermitentes en distintos puntos del país, especialmente en la vertiente del Caribe, mientras que en el Pacífico las precipitaciones se concentrarán durante la mañana y la tarde en áreas específicas.En la <b>vertiente del Caribe</b>, durante la madrugada se espera un cielo nublado con lluvias intermitentes. Las precipitaciones podrían intensificarse en las primeras horas de la mañana en las provincias de <b>Colón</b>, <b>Bocas del Toro</b> y sectores de la <b>comarca Guna Yala</b>.Hacia media mañana se prevé una mejoría en las condiciones, con un cielo de parcialmente nublado a nublado. Sin embargo, durante la tarde se registrarán chubascos aislados en <b>Costa Arriba de Colón</b>, mientras que en <b>Bocas del Toro</b> y el <b>norte de Veraguas</b> se esperan lluvias de mayor intensidad que podrían extenderse hasta la noche.Durante las primeras horas de la mañana se pronostican lluvias en el sector este de la región metropolitana, la <b>bahía y el golfo de Panamá</b>, además de la costa sur de <b>Azuero</b>.Para la tarde se esperan chubascos aislados en el norte de la región metropolitana, las costas de <b>Panamá Oeste</b>, la bahía de Panamá, sectores de <b>Darién</b>, el occidente de <b>Chiriquí</b> y el sur de <b>Veraguas</b>. En horas de la noche, las lluvias se desplazarán hacia las áreas marítimas y el occidente de Chiriquí, mientras que el resto del Pacífico permanecerá con cielo parcialmente nublado.En cuanto a las <b>temperaturas</b>, las mínimas oscilarán entre <b>23 °C y 26 °C</b> en ambas vertientes, mientras que en las zonas montañosas y la Cordillera Central se ubicarán entre <b>18 °C y 24 °C</b>. Las máximas alcanzarán entre <b>28 °C y 31 °C</b> en el Caribe y entre <b>30 °C y 34 °C</b> en el Pacífico.El Imhpa también advirtió que los <b>índices de radiación UV-B</b> se mantendrán entre <b>moderados y muy altos</b> (niveles de <b>5 a 10</b>), por lo que recomendó tomar medidas de protección si se realizan actividades al aire libre durante las horas de mayor exposición solar.