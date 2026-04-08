‘Multilateralismo útil’: La hoja de ruta de Panamá para fortalecer lazos con Paraguay

En el marco de su visita oficial a la ciudad de Asunción, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, fue recibido este miércoles 8 de abril por el presidente del Congreso Nacional de Paraguay, el senador Basilio Núñez. Ante el pleno del Senado, el jefe de la diplomacia panameña delineó una hoja de ruta centrada en la cooperación estratégica, la seguridad y el desarrollo económico compartido. Bajo la premisa de que “vivimos tiempos complejos”, el canciller enfatizó que el reordenamiento geopolítico actual exige que países comprometidos con la democracia y el derecho internacional actúen con decisión. “En ese contexto, Paraguay y Panamá no son espectadores. Somos actores responsables”, planteó Martínez-Acha, destacando que ambas naciones comparten valores fundamentales como el Estado de derecho y la defensa de la soberanía.

Un puente entre dos regiones

La visión presentada ante los legisladores paraguayos busca fusionar las fortalezas geográficas de ambos países. Mientras que Paraguay se consolida como el corazón de Sudamérica con su vasta capacidad agroindustrial y la hidrovía Paraguay–Paraná, Panamá ofrece su plataforma logística, el Canal y su conectividad global. “Juntos, podemos articular algo más grande que la suma de nuestras capacidades: una plataforma logística integrada que conecte Centroamérica y Sudamérica con el mundo”, precisó el canciller. Esta integración permitiría que productos paraguayos transiten hacia Asia a través de la vía interoceánica, mientras empresas panameñas invierten en cadenas de valor en el país sureño.

Hacia la implementación de resultados

Durante la jornada, el ministro panameño sostuvo una reunión privada con su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano. Ambos cancilleres revisaron una agenda que incluyó temas de seguridad regional, derechos humanos y expansión económica. En este encuentro, se destacó la reciente adhesión de Panamá al Mercosur como Estado asociado, un hito que abre nuevas puertas para la integración comercial. Martínez-Acha propuso cuatro pilares para esta nueva etapa de la relación:

Panamá y Paraguay como puentes entre Centroamérica y Sudamérica.

Alianza basada en seguridad, logística y energía.

Un multilateralismo útil, alejado de discursos vacíos.

Resultados medibles y rápidos.

“Es el momento de alianzas estratégicas que beneficien a ambos países”, destacó el canciller, haciendo un llamado a convertir la amistad histórica —que data de 1942— en una estructura de cooperación tangible que genere empleo y riqueza.

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