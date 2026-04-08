‘Multilateralismo útil’: La hoja de ruta de Panamá para fortalecer lazos con Paraguay

La visión presentada ante los legisladores paraguayos busca fusionar las fortalezas geográficas de ambos países. Mientras que Paraguay se consolida como el corazón de Sudamérica con su vasta capacidad agroindustrial y la hidrovía Paraguay–Paraná, Panamá ofrece su plataforma logística, el Canal y su conectividad global.<i>'Juntos, podemos articular algo más grande que la suma de nuestras capacidades: una plataforma logística integrada que conecte Centroamérica y Sudamérica con el mundo'</i>, precisó el canciller. Esta integración permitiría que productos paraguayos transiten hacia Asia a través de la vía interoceánica, mientras empresas panameñas invierten en cadenas de valor en el país sureño.