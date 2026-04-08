Tensión con China | Martínez-Acha: ‘Pedimos respeto a la soberanía de Panamá’

El canciller de la República, Javier Martínez-Acha, pidió este miércoles 8 de abril, desde Asunción (Paraguay), respeto a la soberanía jurídica de Panamá ante la detención e inspección de embarcaciones panameñas tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional la Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997.

Esta norma aprobaba el contrato entre el Estado panameño y la sociedad Panama Ports Company para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.

“En un país democrático, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia tiene que ser acatada por todos. (...) Nuestro gobierno simplemente ha acatado la sentencia de la Corte Suprema. La compañía de Hong Kong tuvo la oportunidad de encontrar una solución amistosa; sin embargo, prefirió agotar el proceso jurídico. A raíz del fallo, nuestra marina mercante panameña ha registrado un incremento en las inspecciones y detenciones de barcos con bandera panameña en puertos de la República Popular China. Es un aumento que llama la atención (...) Nosotros simplemente le hemos pedido a la República Popular China, y a cualquier país, que respete la soberanía jurídica de Panamá, así como nosotros respetaríamos la suya. Esperamos que la tendencia atípica registrada en marzo se reduzca, porque Panamá es un país que conecta al mundo y que respeta la soberanía jurídica de todos. Simplemente pedimos el mismo trato”, expresó.

Las declaraciones de Martínez-Acha se dieron durante una conferencia de prensa conjunta en Asunción, junto a su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, quien también respaldó a Panamá en el diferendo con China y cuestionó las acciones de Pekín contra el libre comercio y la libre navegación.

“Este no es el camino más adecuado para el desarrollo de nuestras sociedades en un mundo de cambios permanentes, en el que es fundamental la facilitación del comercio y el pleno despliegue de la logística para permitir mejores transacciones económicas y comerciales. En el caso particular de Paraguay, si bien no tenemos relaciones diplomáticas con China, ello no implica que esta situación no tenga un impacto en nuestro mercado, al verse vulnerada la libertad del tránsito comercial”, señaló el canciller paraguayo.

Otros temas abordados en la comparecencia fueron la posible integración de Panamá como Estado asociado al Mercosur (Mercado Común del Sur), iniciativa que Ramírez Lezcano ve con buenos ojos, al considerar a Panamá un aliado estratégico regional.

Por su parte, Martínez-Acha —en relación con el reciente cese temporal de hostilidades entre Estados Unidos e Irán— reiteró la posición de Panamá, que aboga por una resolución pacífica de las controversias y respalda a Israel y a los países del Golfo Pérsico, afectados por las represalias de Teherán, que incluyeron ataques con misiles balísticos y el cierre del estrecho de Ormuz, lo que impactó la economía global.

El titular de la diplomacia panameña también indicó que el Canal de Panamá ha registrado un aumento de cuatro buques diarios desde el estallido del conflicto en Medio Oriente, el pasado 28 de febrero.