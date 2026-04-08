Tensión con China | Martínez-Acha: ‘Pedimos respeto a la soberanía de Panamá’

El canciller de la República, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, pidió este miércoles 8 de abril, desde <b>Asunción (Paraguay)</b>, respeto a la <b>soberanía jurídica de<a href="/tag/-/meta/panama"> Panamá</b> </a>ante la detención e inspección de embarcaciones panameñas tras el fallo de la <b>Corte Suprema de Justicia (CSJ)</b>, que declaró inconstitucional la <b>Ley N.° 5 del 16 de enero de 1997</b>. Esta norma aprobaba el contrato entre el Estado panameño y la sociedad <b>Panama Ports Company</b> para el desarrollo, construcción, operación y administración de las terminales portuarias de <b>Balboa y Cristóbal</b>.'En un país democrático, una sentencia de la <b>Corte Suprema de Justicia</b> tiene que ser acatada por todos. (...) Nuestro gobierno simplemente ha acatado la sentencia de la Corte Suprema. La compañía de <b>Hong Kong</b> tuvo la oportunidad de encontrar una solución amistosa; sin embargo, prefirió agotar el proceso jurídico. A raíz del fallo, nuestra <b>marina mercante panameña</b> ha registrado un incremento en las inspecciones y detenciones de barcos con <b>bandera panameña</b> en puertos de la <b>República Popular China</b>. Es un aumento que llama la atención (...) Nosotros simplemente le hemos pedido a la República Popular China, y a cualquier país, que respete la <b>soberanía jurídica de Panamá</b>, así como nosotros respetaríamos la suya. Esperamos que la tendencia atípica registrada en marzo se reduzca, porque Panamá es un país que conecta al mundo y que respeta la soberanía jurídica de todos. Simplemente pedimos el mismo trato', expresó.Las declaraciones de <b>Martínez-Acha</b> se dieron durante una conferencia de prensa conjunta en <b>Asunción</b>, junto a su homólogo paraguayo, <b>Rubén Ramírez Lezcano</b>, quien también respaldó a Panamá en el <b>diferendo con <a href="/tag/-/meta/china">China</a></b> y cuestionó las acciones de Pekín contra el <b>libre comercio</b> y la <b>libre navegación</b>.'Este no es el camino más adecuado para el desarrollo de nuestras sociedades en un mundo de cambios permanentes, en el que es fundamental la <b>facilitación del comercio</b> y el pleno despliegue de la logística para permitir mejores <b>transacciones económicas y comerciales</b>. En el caso particular de <b><a href="/tag/-/meta/paraguay">Paraguay</a></b>, si bien no tenemos relaciones diplomáticas con China, ello no implica que esta situación no tenga un impacto en nuestro mercado, al verse vulnerada la <b>libertad del tránsito comercial</b>', señaló el canciller paraguayo.Otros temas abordados en la comparecencia fueron la posible integración de Panamá como <b>Estado asociado al <a href="/tag/-/meta/mercosur-mercado-comun-del-sur">Mercosur </a>(Mercado Común del Sur)</b>, iniciativa que Ramírez Lezcano ve con buenos ojos, al considerar a Panamá un <b>aliado estratégico regional</b>.Por su parte, <b>Martínez-Acha</b> —en relación con el reciente <b>cese temporal de hostilidades entre Estados Unidos e<a href="/tag/-/meta/iran"> Irán</a></b>— reiteró la posición de Panamá, que aboga por una <b>resolución pacífica de las controversias</b> y respalda a <b>Israel</b> y a los <b>países del Golfo Pérsico</b>, afectados por las represalias de <b>Teherán</b>, que incluyeron <b>ataques con misiles balísticos</b> y el <b>cierre del estrecho de Ormuz</b>, lo que impactó la <b>economía global</b>.El titular de la diplomacia panameña también indicó que el <b><a href="/tag/-/meta/canal-de-panama">Canal de Panamá</a></b> ha registrado un aumento de <b>cuatro buques diarios</b> desde el estallido del <b>conflicto en Medio Oriente</b>, el pasado 28 de febrero.