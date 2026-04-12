Panamá exige libre tránsito en el Estrecho de Ormuz: canciller Martínez-Acha

El canciller, Javier Martínez-Acha, expresó su preocupación por el uso del estrecho de Estrecho de Ormuz como herramienta de presión geopolítica y manifestó su esperanza de que la tregua temporal entre Estados Unidos e Irán evolucione hacia una solución permanente que garantice la libre navegación en esta vía marítima estratégica para el comercio mundial.

Durante una entrevista concedida a EFE en Asunción, el diplomático subrayó que el cierre del estrecho aplicado por Irán, tras la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel a finales de febrero, no debe repetirse.

“Pensamos que dentro de las condiciones de seguridad para todas las partes se va a encontrar una solución permanente y que el estrecho siempre estará abierto al paso libre y seguro de todos los buques”, afirmó.

El impacto del conflicto ya se refleja en la economía global. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20 % del petróleo mundial, además de un 13 % de productos químicos y fertilizantes y un 9 % de los automóviles nuevos. Su bloqueo ha provocado aumentos en los precios del crudo y sus derivados, efectos que, según el canciller, se sienten incluso en países que no dependen directamente de esa ruta.

En el caso de Panamá, Martínez-Acha aseguró que no existen problemas de abastecimiento de combustibles, ya que el país importa petróleo principalmente desde Estados Unidos.

Sin embargo, reconoció que el alza global de precios sí impacta a los consumidores, lo que llevó al gobierno de José Raúl Mulino a aplicar subsidios parciales a los combustibles para mitigar los efectos económicos.

El canciller también destacó la relación de Panamá con el Mercosur, bloque al que el país se incorporó como Estado asociado en diciembre de 2024, convirtiéndose en la primera nación fuera de Sudamérica en integrarlo. Señaló que existen beneficios mutuos, resaltando el papel del Canal de Panamá, el hub aéreo y la eficiencia portuaria como ventajas competitivas para fortalecer la cooperación regional.

En el marco de su visita de trabajo a Paraguay, que calificó como “muy exitosa”, Panamá avanzó en propuestas de cooperación bilateral enfocadas en inversión y desarrollo productivo, especialmente en sectores agroindustriales e industriales.

Finalmente, Martínez-Acha reiteró la exigencia de respeto a la “soberanía jurídica” panameña ante el aumento de inspecciones a buques con bandera del país en puertos de la República Popular China.

El diplomático expresó preocupación por el incremento de revisiones que podrían responder a presiones políticas, y manifestó la aspiración de que la situación se normalice en el marco de una relación bilateral basada en el respeto mutuo.