Panamax Alfa 2025 | Ministro Ábrego: ‘La llegada de aeronaves y barcos no debe generar alarma’

El ministro de Seguridad, <b>Frank Ábrego</b>, destacó este domingo 17 de agosto la importancia de la cooperación internacional en materia de seguridad marítima, especialmente en la protección del Canal de Panamá, en el marco del <b>ejercicio Panamax Alfa 2025</b>, que se realiza desde hace más de 23 años entre la fuerza pública panameña y distintas dependencias militares de Estados Unidos.Durante sus declaraciones, Ábrego subrayó que la llegada de aeronaves o embarcaciones al país no debe generar alarma, ya que se trata de operaciones planificadas dentro de estos ejercicios.<i> '</i><i>No es para que nos pongamos nerviosos ni pongamos en tela de duda el hecho de que Panamá está tratando de proteger su canal'</i>, afirmó a medios de comunicación este domingo.El ministro recordó que este ejercicio se ha realizado en cooperación con países, como <b>Estados Unidos, Reino Unido, Francia y países de Sudamérica, como Chile y Perú</b>, que han participado en ediciones anteriores, fortaleciendo la seguridad de la ruta marítima y el abanderamiento de las naves panameñas a nivel internacional. <i>'Cumplimos con todos los requisitos que normalmente se le pide a una nación, porque queremos mantenernos como un país seguro para la inversión extranjera y para el mundo marítimo internacional en todos los aspectos'</i>, señaló.Ábrego también destacó que durante este mes se observa con mayor frecuencia la llegada de aeronaves y embarcaciones, debido a la intensidad del ejercicio. Precisó que algunas actividades se realizan en simulaciones de mesa, mientras que otras se llevan a cabo en campo abierto, en la selva o en el mar, y que toda la información está disponible en los portales oficiales del <b>Servicio Aeronáutico</b> y del <b>Ministerio de Seguridad</b>.Sobre la participación de unidades adicionales y soldados estadounidenses, el ministro aclaró que no se trata de un despliegue inusual.<i> '</i><i>Si hace dos años hubieran cubierto estos mismos ejercicios, habrían llegado los mismos aviones, los mismos barcos y los mismos soldados. Es algo que se repite año con año'</i>, indicó.Finalmente, el titular de Seguridad mencionó que la compra de aeronaves para la fuerza pública avanza, luego de solucionar problemas crediticios con gobiernos extranjeros, específicamente España y Brasil y que el proceso continúa su curso para fortalecer la flota nacional.Por otro lado, Ábrego evitó pronunciarse sobre las <b>jubilaciones especiales</b>, tema que, dijo, corresponde al <b>Ministerio de Economía y Finanzas</b> y a la reglamentación de las leyes vigentes.