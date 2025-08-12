Más flotas estadounidenses llegarán a Panamá: conoce las razones detrás del aumento

En los próximos meses, <b><a href="/tag/-/meta/panama">Panamá</a></b> recibirá a mayor cantidad y aceleridad la llegada de más flota estadounidense, distribuida tanto en marines como aeronaves, confirmó <b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego">el ministro de Seguridad, Frank Ábrego. </a></b>Los motivos, según Ábrego, se deben al inicio de los entrenamientos conjuntos entre unidades especializadas del <b><a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval (Senan)</a></b>, la <b><a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/senafront-servicio-nacional-de-fronteras">el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) </a></b>y los<b> Infantes de Marina estadounidenses. </b>El plan piloto se desarrolla en la <b>Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Colón</b>, con la participación de instructores y alumnos de ambos países. Además, cuenta con un plan de estudios elaborado en coordinación con el <b>Jungle Operations Training Center del Ejército de Estados Unidos, perteneciente a la 25ª División de Infantería.</b>Entre el 13 y el 23 de agosto, tres helicópteros<b> de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo</b> se sumarán a las actividades de entrenamiento, que se realizarán con estricto respeto a la soberanía nacional.En total, el ejercicio reunirá <b>44</b> infantes de marina de <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos-eeuu">Estados Unidos</a></b> y <b>40</b> unidades de la Fuerza Pública panameña. De acuerdo con el <b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego">ministro de Seguridad</a></b>, estos trabajos conjuntos se realizan a la par de los ejercicios <b>PANAMAX</b>, que se vienen desarrollando por más de 23 en Panamá, entre las fuerzas públicas y los militares de Estados Unidos. Por lo tanto, aseguró que <i>'llegue un avión hoy o un barco mañana no es para que nos pongamos nerviosos, ni pongamos en tela de duda el hecho de que Panamá esta tratando de proteger su Canal'</i>. Añadió que 'si hace dos años atras se hubiera cubierto este evento se hubiera notado los mismos aviones, barcos y soldados, en los mismos ejercicios que se repiten año con año, o sea, no es algo nuevo que se hace en el país'. <b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego">Ábrego</a></b> explicó que dentro de los entrenamiento conjuntos se hacen ejercicios técnicos sobre situaciones que pueden darse en el país, así como ejercicios prácticos en la selva y en el mar. <i>'Todas estas actividades nosotros lo cubrimos y publicamos en nuestra página web</i>', defendió el<b><a href="/tag/-/meta/frank-abrego"> ministro de Seguridad</a></b>, quien además mencionó que la alianza no solo es exclusiva con <b><a href="/tag/-/meta/estados-unidos">Estados Unidos</a></b>, ya que también han trabajado con el <b><a href="/tag/-/meta/reino-unido">Reino Unido</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/francia">Francia</a></b>, incluso con países del Sur como <b><a href="/tag/-/meta/chile">Chile </a></b>y<b><a href="/tag/-/meta/peru"> Perú.</a></b>