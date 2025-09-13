Ministro Ábrego: ‘Panamá está lista para defender su soberanía’ en la clausura del Panamax 2025

El ministro de Seguridad, Frank Ábrego, destacó en la ceremonia de clausura del “Ejercicio Panamax Alfa 2025” que el país “está listo para defender su soberanía”.

La ceremonia de clausura del ejercicio “Ejercicio Panamax Alfa 2025” se realizada en el Anfiteatro de la Presidencia de la República y fue encabezado por Ábrego.

En esta edición, el ejercicio tuvo como hecho histórico la participación de la subcomisionada del Servicio Nacional de Fronteras, Maritza Censión, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada y liderar el Panamax 2025.

“El reto no termina aquí. Les exhorto a seguir perfeccionando estas capacidades y a transformar cada aprendizaje en acciones concretas”, señaló el ministro ante los agentes de la fuerza de seguridad panameña participantes.

En el ejercicio participaron agentes de la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras, y el Servicio Nacional Aeronaval.

También estuvieron agentes del Servicio de Protección Institucional, el Servicio Nacional de Migración y el Comando Sur de Estados Unidos.

El Panamax, que se realiza por decimoctavo año consecutivo, es una operación conjunta y combinada entre Panamá y el Comando Sur.

Además, está enfocada en garantizar la protección y defensa del Canal de Panamá, considerado un activo estratégico de la región.

El funcionario también destacó la capacidad operativa y de coordinación de los estamentos de seguridad panameños.

Ábrego subrayó que Panamá se mantiene preparado para enfrentar cualquier amenaza que atente contra la vía interoceánica.