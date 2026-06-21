Panamá inaugura la 31ª reunión de la Asociación de Estados del Caribe

“Cuando el Caribe habla con una sola voz, el mundo escucha”. Con estas palabras, el canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha, declaró abierta la 31ª reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

El evento arrancó la mañana de este domingo en el hotel Sheraton, en el marco de una cargada agenda internacional con reuniones bilaterales entre ministros, foros y actividades paralelas, y en el contexto del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

El objetivo principal fue colocar a Panamá como un espacio clave de diálogo multilateral.

“Panamá renueva esta vocación al acoger este espacio de concertación donde reafirmamos los principios que sustentan la Asociación de Estados del Caribe: diálogo, cooperación y unidad en la diversidad”, manifestó Martínez-Acha.