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Panamá inaugura la 31ª reunión de la Asociación de Estados del Caribe

Inauguración de la 31 reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe
Inauguración de la 31 reunión del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe Adolfo Berrío | La Estrella de Panamá
Por
Adolfo Berríos Riaño
  • 21/06/2026 10:43
El evento arrancó la mañana de este domingo en el hotel Sheraton, en el marco de una cargada agenda internacional con reuniones bilaterales entre ministros

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“Cuando el Caribe habla con una sola voz, el mundo escucha”. Con estas palabras, el canciller de la República de Panamá, Javier Martínez-Acha, declaró abierta la 31ª reunión ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC).

El evento arrancó la mañana de este domingo en el hotel Sheraton, en el marco de una cargada agenda internacional con reuniones bilaterales entre ministros, foros y actividades paralelas, y en el contexto del Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

El objetivo principal fue colocar a Panamá como un espacio clave de diálogo multilateral.

“Panamá renueva esta vocación al acoger este espacio de concertación donde reafirmamos los principios que sustentan la Asociación de Estados del Caribe: diálogo, cooperación y unidad en la diversidad”, manifestó Martínez-Acha.

El canciller destacó el rol que ha jugado Panamá dentro de la organización:

“Durante su presidencia del Consejo de Ministros, Panamá ha trabajado para fortalecer la AEC como un mecanismo más dinámico, más eficiente y orientado a resultados concretos”, señaló.

“Particular atención hemos dado a la situación de Haití, reafirmando nuestra convicción de que la solidaridad regional es un principio esencial del Gran Caribe. De igual forma, hemos fortalecido la dimensión cultural de nuestra integración, reconociendo que la identidad compartida del Caribe es un pilar fundamental de su desarrollo”, acotó.

la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, compartió sus perspectivas:

“Nunca habíamos estado tan conectados por los desafíos que compartimos y, sin embargo, en muchos espacios internacionales resulta cada vez más difícil construir acuerdos, sostener el diálogo y avanzar sobre prioridades comunes. Por ello, resulta particularmente significativo que el Gran Caribe haya demostrado que es posible avanzar en una dirección distinta”, resaltó Espinoza.

“Este es nuestro momento. El momento de demostrar que el Gran Caribe no es únicamente una región definida por los desafíos que enfrenta, sino por las soluciones que es capaz de construir. El momento de proyectar una voz regional más fuerte, de fortalecer nuestras alianzas y de convertir nuestra diversidad en una ventaja estratégica”, concluyó.

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