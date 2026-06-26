Javier Martínez-Acha: ‘Seguimos tratando de ubicar al panameño desaparecido en Venezuela’

El ministro de <b><a href="/tag/-/meta/mire-ministerio-de-relaciones-exteriores">Relaciones Exteriores</a></b>, <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha</a></b>, aseguró este viernes 26 de junio que las autoridades panameñas continúan tratando de ubicar al <b>ciudadano panameño</b> reportado como desaparecido tras los dos <b>terremotos</b> de <b>magnitud 7.2 y 7.5</b> ocurridos en <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b>.'Ayer hablé con nuestra cónsul en <b>Caracas</b>. Ella está tratando de ubicarla. Hemos habilitado nuestro mecanismo de emergencia. Pido encarecidamente a los panameños que se encuentran en <b>Venezuela</b> y a los familiares de los panameños residentes en ese país que contacten a nuestra representación consular en la capital venezolana para brindar toda la ayuda posible. Estamos dispuestos a ofrecer esa cooperación y, si es necesario, traerlos a la capital', agregó el <b>canciller de la República</b>.Por otro lado, expresó su deseo de que 'todo camine para mejor' y aclaró que el presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, 'no tiene una relación diplomática establecida con <b>Venezuela</b>'.'Es un escenario de humanidad. El presidente ha dado instrucciones de apoyar en todo lo que sea posible a <b>Venezuela</b> en este momento trágico. Las diferencias quedan en un segundo plano. Lo principal es la cooperación entre el pueblo venezolano y el pueblo panameño, gracias al liderazgo del presidente <b>Mulino</b>. Ese es el mensaje que hay que dar. Luego habrá tiempo para conversar sobre otros temas. Ahora lo importante es que <b>Venezuela</b> se recupere, que su población pueda salir adelante y que nos hermanemos en este momento tan triste para ese país', manifestó.