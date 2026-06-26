Javier Martínez-Acha: ‘Seguimos tratando de ubicar al panameño desaparecido en Venezuela’

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, aseguró este viernes 26 de junio que las autoridades panameñas continúan tratando de ubicar al ciudadano panameño reportado como desaparecido tras los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 ocurridos en Venezuela.

“Ayer hablé con nuestra cónsul en Caracas. Ella está tratando de ubicarla. Hemos habilitado nuestro mecanismo de emergencia. Pido encarecidamente a los panameños que se encuentran en Venezuela y a los familiares de los panameños residentes en ese país que contacten a nuestra representación consular en la capital venezolana para brindar toda la ayuda posible. Estamos dispuestos a ofrecer esa cooperación y, si es necesario, traerlos a la capital”, agregó el canciller de la República.

Por otro lado, expresó su deseo de que “todo camine para mejor” y aclaró que el presidente de la República, José Raúl Mulino, “no tiene una relación diplomática establecida con Venezuela”.

“Es un escenario de humanidad. El presidente ha dado instrucciones de apoyar en todo lo que sea posible a Venezuela en este momento trágico. Las diferencias quedan en un segundo plano. Lo principal es la cooperación entre el pueblo venezolano y el pueblo panameño, gracias al liderazgo del presidente Mulino. Ese es el mensaje que hay que dar. Luego habrá tiempo para conversar sobre otros temas. Ahora lo importante es que Venezuela se recupere, que su población pueda salir adelante y que nos hermanemos en este momento tan triste para ese país”, manifestó.