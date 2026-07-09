‘El que la hace, la paga’: Mulino reacciona a las capturas por fraude fiscal en la DGI

El presidente José Raúl Mulino se refirió este jueves 9 de julio a la operación Pandora, que permitió la aprehensión de funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI) y particulares señalados por un presunto fraude fiscal de 40 millones de dólares, y aseguró que su administración mantendrá una política de cero tolerancia frente a la corrupción.

Durante una gira de trabajo en Bocas del Toro, donde inauguró la Complejo Deportiva de Changuinola, el mandatario fue consultado sobre el operativo desarrollado este miércoles 8 de julio por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

”El que la hace, la paga”, respondió Mulino al referirse a las aprehensiones.

El presidente sostuvo que su gobierno continuará respaldando las investigaciones que adelantan las autoridades judiciales y reiteró que no habrá protección para ningún funcionario que incurra en actos ilegales.

Las declaraciones se producen un día después de que la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaran la operación Pandora, mediante la cual fueron aprehendidas 16 personas, entre ellas nueve funcionarios de la DGI, un exfuncionario y seis particulares, por su presunta vinculación con una red dedicada al fraude fiscal y otros delitos contra la administración pública.

Según las autoridades, la investigación comenzó en 2025 y apunta a una presunta organización criminal integrada por funcionarios de la DGI y particulares que habrían realizado cesiones ilegales de créditos fiscales, provocando una lesión patrimonial al Estado estimada en 40 millones de dólares.

Las capturas fueron ejecutadas durante más de 25 allanamientos simultáneos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón y Coclé.

La investigación también determinó que la red presuntamente manipulaba el sistema E-Tax 2.0, reasignando trámites de manera irregular para agilizar operaciones relacionadas con créditos fiscales y facilitar las transacciones investigadas.

Los aprehendidos son investigados por la presunta comisión de delitos de blanqueo de capitales, asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y falsedad.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó el miércoles que el expediente permanece bajo reserva judicial, por lo que evitó ofrecer mayores detalles sobre el desarrollo de las investigaciones.

Las autoridades no descartan nuevas diligencias ni más aprehensiones conforme avance el proceso penal, que está a cargo de la Fiscalía Superior contra la Delincuencia Organizada, en coordinación con la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial.