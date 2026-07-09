Proponen tope del 10% en descuento de certificados Cepanim y Cepadem

La Asamblea Nacional discutirá en los próximos días un anteproyecto de ley que busca limitar al 10% la tasa de descuento aplicada al cambio anticipado de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), emitidos por el Estado. La iniciativa, presentada por el diputado Javier Sucre, pretende proteger el patrimonio económico de jubilados y pensionados, reduciendo la especulación financiera en torno a estos instrumentos. Según el proponente, la medida garantizará condiciones más justas al momento de la conversión de los certificados, estableciendo un límite máximo al porcentaje de descuento tanto para los CEPANIM como para los CEPADEM.

El proyecto contempla que el Banco Nacional de Panamá (BNP), como entidad pagadora, pueda desarrollar programas de redescuento, financiamiento, compra o liquidez para estos certificados, con el fin de disminuir el costo financiero que enfrentan los beneficiarios. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría facultado para incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos necesarios que permitan subsidiar total o parcialmente los costos derivados de la negociación de los certificados, procurando que el descuento efectivo no supere el 10% establecido en la ley. La propuesta también obliga a las entidades bancarias, comercios locales, casas de valores, cooperativas de ahorro y crédito, financieras y empresas autorizadas para negociar estos certificados a informar por escrito a los beneficiarios el valor efectivo que recibirán y el porcentaje de descuento aplicado.

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