Proponen tope del 10% en descuento de certificados Cepanim y Cepadem

La Asamblea Nacional discutirá en los próximos días un anteproyecto de ley que busca limitar al 10% la tasa de descuento aplicada al cambio anticipado de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), emitidos por el Estado.La iniciativa, presentada por el diputado Javier Sucre, pretende proteger el patrimonio económico de jubilados y pensionados, reduciendo la especulación financiera en torno a estos instrumentos. Según el proponente, la medida garantizará condiciones más justas al momento de la conversión de los certificados, estableciendo un límite máximo al porcentaje de descuento tanto para los CEPANIM como para los CEPADEM.