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Economía

Proponen tope del 10% en descuento de certificados Cepanim y Cepadem

Desde el 17 de junio de 2026, los beneficiarios de Cepanim podrán realizar sus procesos de negociación en sucursales específicamente habilitadas para brindar este servicio en la provincia de Panamá y Panamá este.
Desde el 17 de junio de 2026, los beneficiarios de Cepanim podrán realizar sus procesos de negociación en sucursales específicamente habilitadas para brindar este servicio en la provincia de Panamá y Panamá este. MEF
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/07/2026 12:35
El inicio de la entrega de los Cepanim en la provincia de Panamá reactivó los reclamos de miles de jubilados, quienes enfrentan un panorama financiero mucho más restrictivo que el registrado hace nueve años con los Cepadem

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La Asamblea Nacional discutirá en los próximos días un anteproyecto de ley que busca limitar al 10% la tasa de descuento aplicada al cambio anticipado de los Certificados de Pago Negociable por Interés por Mora (CEPANIM), emitidos por el Estado.

La iniciativa, presentada por el diputado Javier Sucre, pretende proteger el patrimonio económico de jubilados y pensionados, reduciendo la especulación financiera en torno a estos instrumentos.

Según el proponente, la medida garantizará condiciones más justas al momento de la conversión de los certificados, estableciendo un límite máximo al porcentaje de descuento tanto para los CEPANIM como para los CEPADEM.

El proyecto contempla que el Banco Nacional de Panamá (BNP), como entidad pagadora, pueda desarrollar programas de redescuento, financiamiento, compra o liquidez para estos certificados, con el fin de disminuir el costo financiero que enfrentan los beneficiarios.

Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría facultado para incorporar en el Presupuesto General del Estado los recursos necesarios que permitan subsidiar total o parcialmente los costos derivados de la negociación de los certificados, procurando que el descuento efectivo no supere el 10% establecido en la ley.

La propuesta también obliga a las entidades bancarias, comercios locales, casas de valores, cooperativas de ahorro y crédito, financieras y empresas autorizadas para negociar estos certificados a informar por escrito a los beneficiarios el valor efectivo que recibirán y el porcentaje de descuento aplicado.

Reclamos

El inicio de la entrega de los Cepanim en la provincia de Panamá reactivó los reclamos de miles de jubilados, quienes enfrentan un panorama financiero mucho más restrictivo que el registrado hace nueve años con los Cepadem.

El reclamo de los jubilados surge porque, en la práctica, muchos beneficiarios han tenido que aceptar descuentos superiores al 20% o incluso al 30% al negociar sus certificados, lo que reduce significativamente el valor real de lo que reciben.

Esta situación ha generado malestar, ya que los certificados fueron concebidos como un mecanismo de pago del Estado, pero la especulación financiera ha terminado afectando directamente el bolsillo de quienes dependen de estas pensiones.

Con un tope del 10%, los jubilados buscan que el beneficio sea justo y que el dinero que les corresponde no se vea erosionado por prácticas de mercado abusivas.

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