¿Cambio en Venezuela? Macron se reúne con María Corina Machado y habla de democracia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que sostuvo un encuentro con la líder opositora venezolana María Corina Machado, a quien calificó como Premio Nobel de la Paz, en una reunión centrada en el futuro político de Venezuela.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Macron destacó que conversaron sobre el compromiso de Machado con la libertad y la necesidad de avanzar hacia una transición democrática en el país sudamericano.

Macron respalda una salida pacífica para Venezuela

En su publicación, el mandatario francés subrayó que el diálogo giró en torno a lograr una transición democrática, pacífica y respetuosa de la voluntad del pueblo venezolano, un mensaje que refuerza la postura de varios países europeos frente a la crisis política en Venezuela.

Este pronunciamiento no es menor: Francia es uno de los actores clave dentro de la Unión Europea y su respaldo representa presión internacional para una salida negociada en el país.

María Corina Machado gana peso internacional

El encuentro con Macron evidencia el creciente reconocimiento internacional de María Corina Machado, quien se ha convertido en una de las principales figuras de oposición al gobierno de Nicolás Maduro.

Su agenda internacional se ha intensificado en medio de cuestionamientos a los procesos electorales en Venezuela y llamados globales a respetar la voluntad popular.