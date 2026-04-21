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Caso Alas Chiricanas: Policía Nacional explica medidas de seguridad; detenido bajo custodia de la DIJ

La fuente indicó que durante el traslado se desplegó un operativo significativo con agentes de la DIJ y fuerzas especiales.
La fuente indicó que durante el traslado se desplegó un operativo significativo con agentes de la DIJ y fuerzas especiales. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/04/2026 13:21
Las autoridades reforzaron la custodia de un extraditado ligado al caso Alas Chiricanas, informó el director de la Policía Nacional.

En el marco de un congreso sobre criminalidad, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a las cifras relacionadas con la incidencia del crimen organizado en distintas regiones del país, así como a las medidas de seguridad implementadas tras la llegada de Ali Zaki Hage Jalil, vinculado al caso Alas Chiricanas.

El hecho, ocurrido el 19 de julio de 1994, dejó 21 víctimas fatales y es considerado uno de los más graves en la historia reciente.

Luego de 31 años, el implicado regresó al país para enfrentar la justicia. Además, las autoridades de Estados Unidos no descartan pedir su extradicion, ya que entre los muertos hay tres estadounidenses.

Fernández explicó que el detenido, extraditado desde Venezuela, fue trasladado a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y permanece bajo custodia mientras el Ministerio Público determina las siguientes etapas del proceso, incluyendo su posible traslado a un centro penitenciario acorde con el delito.

El jefe policial también señaló que, debido al perfil del ciudadano, se ha reforzado el esquema de seguridad.

La fuente indicó que durante el traslado se desplegó un operativo significativo con agentes de la DIJ y fuerzas especiales, con el fin de garantizar la seguridad del dispositivo encargado de movilizar al detenido.

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