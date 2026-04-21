Caso Alas Chiricanas: Policía Nacional explica medidas de seguridad; detenido bajo custodia de la DIJ

En el marco de un congreso sobre criminalidad, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, se refirió a las cifras relacionadas con la incidencia del crimen organizado en distintas regiones del país, así como a las medidas de seguridad implementadas tras la llegada de Ali Zaki Hage Jalil, vinculado al caso Alas Chiricanas.

El hecho, ocurrido el 19 de julio de 1994, dejó 21 víctimas fatales y es considerado uno de los más graves en la historia reciente.

Luego de 31 años, el implicado regresó al país para enfrentar la justicia. Además, las autoridades de Estados Unidos no descartan pedir su extradicion, ya que entre los muertos hay tres estadounidenses.