Sin acuerdo a la vista: continúa el paro de repartidores de PedidosYa

El pasado 13 de abril, los motorizados de <b>PedidosYa</b> se declararon en <b>paro indefinido</b> en zonas, como Panamá centro, La Chorrera, Los Andes, Villa Lucre, Brisas del Golf, Metro Mall, Don Bosco y Las Mañanitas. En el interior del país, la medida se extiende a Chitré, Penonomé, Chiriquí y Colón.Según explicó <b>Carlos Villegas</b>, uno de los motorizados en paro, la protesta surge a raíz de un <b>cambio en la tarifa de pago</b>, que ahora se calcularía en función del kilometraje, implicando una reducción del 15%.Con el sistema actual, los motorizados reciben <b>$2.50 como tarifa base por pedido</b>, más <b>$0.70 por kilómetro</b> a partir del quinto kilómetro. Con el nuevo esquema, la tarifa base se reduciría a <b>$1.50</b>, y se pagarían <b>$0.10 por kilómetro desde el primer kilómetro</b>.