Alas Chiricanas: Deportarán a Ali Zaki Hage Jalil a Panamá

El principal sospechoso del atentado terrorista conocido como Alas Chiricanas, <b>Ali Zaki Hage Jalil</b>, será extraditado este lunes 20 de abril desde Venezuela hacia Panamá, según confirmaron fuentes oficiales a <b>La Estrella de Panamá.</b>Hage Jalil, de origen libanés, se había mantenido viviendo en Venezuela, país que le concedió la nacionalidad en 2005.Sin embargo, a finales de marzo el <b>Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela</b> aprobó su extradición a Panamá.Un total de 21 personas murieron en el atentado terrorista de Alas Chiricanas de 1994. Este ha sido vinculado también con la organización terrorista Hizbulá.