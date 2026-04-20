Alas Chiricanas: Deportarán a Ali Zaki Hage Jalil a Panamá

El principal sospechoso del atentado terrorista conocido como Alas Chiricanas, Ali Zaki Hage Jalil, será extraditado este lunes 20 de abril desde Venezuela hacia Panamá, según confirmaron fuentes oficiales a La Estrella de Panamá.

Hage Jalil, de origen libanés, se había mantenido viviendo en Venezuela, país que le concedió la nacionalidad en 2005.

Sin embargo, a finales de marzo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela aprobó su extradición a Panamá.

Un total de 21 personas murieron en el atentado terrorista de Alas Chiricanas de 1994. Este ha sido vinculado también con la organización terrorista Hizbulá.