Caso Alas Chiricanas: Panamá logra que Venezuela avale extradición del sospechoso del atentado

El caso no ha estado exento de complejidades jurídicas. El acusado posee doble nacionalidad —colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización—, lo que dificultaba su extradición, dado que la legislación venezolana restringe la entrega de sus ciudadanos.A pesar de ello, la solicitud formal presentada por Panamá en enero de 2026, a través de los canales diplomáticos, logró avanzar hasta instancias judiciales, culminando con la aprobación del proceso.El expediente también ha captado la atención de Estados Unidos, debido a la presencia de víctimas estadounidenses en el atentado y a posibles vínculos del sospechoso con redes internacionales de terrorismo.