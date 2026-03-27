Caso Alas Chiricanas: Panamá logra que Venezuela avale extradición del sospechoso del atentado

Han pasado más de 30 años desde el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, considerado el acto terrorista más grave en la historia de Panamá. El 19 de julio de 1994, una explosión en pleno vuelo acabó con la vida de 21 personas, entre pasajeros y tripulación, dejando una herida abierta en el país y un caso que durante décadas permaneció sin resolución clara. Hoy, esa historia da un giro clave.

Venezuela da luz verde a la extradición

La República Bolivariana de Venezuela aprobó la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, señalado como el principal sospechoso del atentado, lo que permitirá que enfrente a la justicia panameña. La decisión representa un avance significativo en uno de los procesos judiciales más emblemáticos del país, abriendo la fase de coordinación entre ambas naciones para concretar la entrega del acusado. Hage Jalil fue detenido en noviembre de 2025 en territorio venezolano tras una alerta roja internacional emitida por Panamá, luego de permanecer prófugo durante más de tres décadas.

Obstáculos legales y presión internacional

El caso no ha estado exento de complejidades jurídicas. El acusado posee doble nacionalidad —colombiana por nacimiento y venezolana por naturalización—, lo que dificultaba su extradición, dado que la legislación venezolana restringe la entrega de sus ciudadanos. A pesar de ello, la solicitud formal presentada por Panamá en enero de 2026, a través de los canales diplomáticos, logró avanzar hasta instancias judiciales, culminando con la aprobación del proceso. El expediente también ha captado la atención de Estados Unidos, debido a la presencia de víctimas estadounidenses en el atentado y a posibles vínculos del sospechoso con redes internacionales de terrorismo.

Hacia una fase decisiva del proceso

Con el aval de Venezuela, el caso entra ahora en una etapa clave: la coordinación para la entrega del acusado y su posterior judicialización en Panamá. Las autoridades panameñas han reiterado que el objetivo es esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y garantizar sanciones proporcionales a la magnitud del crimen. El fallo venezolano también establece que el detenido permanecerá bajo custodia hasta que se concrete su traslado, asegurando así la continuidad del proceso.

Un atentado que sigue marcando la memoria nacional

El ataque contra el vuelo 901 ocurrió minutos después del despegue desde Colón, cuando un artefacto explosivo detonó en el interior de la aeronave, provocando su destrucción en el aire. Las investigaciones posteriores apuntaron a un acto terrorista, con hipótesis que han vinculado el caso a redes internacionales y a otros atentados de la época. Durante años, la falta de avances concretos alimentó la percepción de impunidad. Sin embargo, la reciente detención y ahora la aprobación de la extradición reactivan las esperanzas de justicia para las víctimas y sus familiares.

Un paso clave, pero no definitivo