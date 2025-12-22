Cancillería confirma trámites para extradición de sospechoso del atentado contra la aerolínea Alas en 1994

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, aseguró este lunes 22 de diciembre que Panamá continúa avanzando en las gestiones diplomáticas y judiciales para lograr la extradición del presunto terrorista Ali Zaki Hage Jalil, supuestamente vinculado al atentado contra la aerolínea Alas, ocurrido en 1994, y quien fue aprehendido en la isla de Margarita, en Venezuela.

Hage Jalil fue capturado este 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol Caracas, Venezuela, ya que mantiene una alerta roja, a solicitud de la Fiscalía Superior de la Sección de Descarga del Área Metropolitana.

Al presunto terrorista se le investiga por el delito contra la vida y la integridad personal, homicidio doloso y delito contra la seguridad colectiva, contra los medios de transporte y de comunicación.

El ministro de Relaciones Exteriores indicó en Telemetro Reporta que el proceso se desarrolla en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, entidad que será la encargada de formalizar la solicitud de extradición, la cual será canalizada por la Cancillería.

“Esperamos que este supuesto terrorista venga a Panamá a rendir cuentas”, afirmó Martínez-Acha, quien recordó que el ataque dejó múltiples víctimas panameñas y afectó de manera particular a la comunidad hebrea del país.

El canciller advirtió que el proceso podría enfrentar obstáculos, ya que se maneja información de que el detenido también posee pasaporte venezolano, lo que podría complicar su extradición. No obstante, reiteró que Panamá hará la solicitud formal y agotará las vías diplomáticas correspondientes.

“Sentimos que fue un ataque antisemita y un acto vil, y deseamos que esta persona enfrente todo el peso de la ley”, concluyó.