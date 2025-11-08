Todo lo que debes saber sobre el atentado de Alas Chiricanas en 1994 y la conexión con Hezbolá

El atentado ocurrió el 19 de julio de 1994. Un avión bimotor Embraer EMB 110 Bandeirante de Alas Chiricanas, que cubría la ruta entre la ciudad de Colón y la Ciudad de Panamá, estalló en el aire diez minutos después del despegue, estrellándose en las montañas de Santa Isabel. El ataque fue dirigido con un objetivo claro. De las 21 víctimas mortales (18 pasajeros y 3 tripulantes), 12 eran empresarios de la comunidad judía panameña de la Zona Libre de Colón.El ataque en Panamá no fue un hecho aislado. Ocurrió un día después del atentado a la AMIA en Buenos Aires, Argentina, donde murieron 85 personas. Las autoridades estadounidenses e israelíes concluyeron que ambos ataques, distantes geográficamente, estaban vinculados a una misma red.Desde el inicio, las investigaciones apuntaron a la organización militante libanesa Hezbolá. Un grupo que se autodenominó Ansar Allah (que el gobierno de EE. UU. identifica como un alias de Hezbolá) reivindicó la responsabilidad por ambos atentados en un comunicado emitido desde Líbano. Se sospecha que un pasajero, Ali Hawa Jamal, quien también murió en la explosión, fue el atacante suicida que introdujo la bomba a bordo.