Los venezolanos, más preocupados por la economía navideña que por el despliegue de EE.UU.

El aumento de los precios, según los entrevistados, impacta más dependiendo de la moneda de pago.<i><b>'Los dólares (en efectivo) muy pocos. Si te sale uno es muy raro',</b></i> contó a EFE Zulay Salazar, vendedora de vegetales en el mismo mercado capitalino.La mayoría de los clientes, indicó, pagan con tarjeta de débito los precios que ella fija en dólares, pero que cobra en bolívares a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).En lo que va de 2025, el bolívar perdió un 84,8 % de su valor respecto al dólar, cuya cotización oficial empezó el año en 52,02 bolívares y cerró esta semana hasta el 26 de diciembre en 342,93 bolívares, lo que representa un alza del 559,3 % de la divisa estadounidense.Sobre las tensiones con Estados Unidos, Salazar aseguró que no espera que le afecte.<i><b>'Quizás los primeros días (...) sí se escuchaba mucho que la gente estaba nerviosa', pero ahora, -agregó- la gente 'no le hace caso'</b></i> al tema.