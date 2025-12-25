  1. Inicio
Nacional

Primera Dama envía mensaje de paz y unidad para Navidad

La primera dama en un retrato familiar para las festividades de navidad.
Maricel de Mulino
Por
Lourdes García Armuelles
  • 25/12/2025 10:04
Maricel de Mulino hizo énfasis en la importancia de crear momentos que “queden para siempre” en el corazón de las familias

En un ambiente de reflexión y cercanía, la Primera Dama de la República, Maricel de Mulino, compartió un emotivo mensaje con el pueblo panameño con motivo de las celebraciones decembrinas. A través de sus canales oficiales, destacó la importancia de los valores cristianos y el fortalecimiento de los lazos familiares.

De Mulino recordó el origen de la festividad, señalando que la esencia de la temporada reside en la fe y la gratitud.

“En Navidad celebramos el nacimiento del Niño Jesús, el mayor regalo de amor y esperanza para la humanidad”, expresó.

Acompañada de sus seres queridos, Maricel de Mulino aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de afecto recibidas durante estos meses y para invitar a los panameños a valorar el tiempo con los suyos.

Resaltó los abrazos y sonrisas compartidos con la ciudadanía.

Hizo énfasis en la importancia de crear momentos que “queden para siempre” en el corazón de las familias.

Finalizó su mensaje con un llamado a la protección de los sentimientos más nobles: “Que esta Navidad nos llene de paz y nos invite a cuidar lo más valioso: el amor que compartimos”.

