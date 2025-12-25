Primera Dama envía mensaje de paz y unidad para Navidad

En un ambiente de reflexión y cercanía, la Primera Dama de la República, Maricel de Mulino, compartió un emotivo mensaje con el pueblo panameño con motivo de las celebraciones decembrinas. A través de sus canales oficiales, destacó la importancia de los valores cristianos y el fortalecimiento de los lazos familiares.De Mulino recordó el origen de la festividad, señalando que la esencia de la temporada reside en la fe y la gratitud.<i><b>'En Navidad celebramos el nacimiento del Niño Jesús, el mayor regalo de amor y esperanza para la humanidad'</b></i>, expresó.Acompañada de sus seres queridos, Maricel de Mulino aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de afecto recibidas durante estos meses y para invitar a los panameños a valorar el tiempo con los suyos.Resaltó los abrazos y sonrisas compartidos con la ciudadanía.Hizo énfasis en la importancia de crear momentos que 'queden para siempre' en el corazón de las familias.Finalizó su mensaje con un llamado a la protección de los sentimientos más nobles: <i><b>'Que esta Navidad nos llene de paz y nos invite a cuidar lo más valioso: el amor que compartimos'</b></i>.