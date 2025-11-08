Panamá solicitará a Venezuela la extradición de Ali Zaki Hage Jalil por el atentado de Alas Chiricanas

El Gobierno de Panamá confirmó la noche de este sábado 8 de noviembre que ha decidido iniciar los trámites diplomáticos y judiciales correspondientes para solicitar la extradicción de Ali Zaki Hage Jalil, buscado por el atentado terrorista contra el Vuelo 901 de la aerolínea panameña Alas Chiricanas, donde murieron 20 personas.

El comunicado se da luego que la Policía Nacional informará que la la Oficina de Central Nacional de Interpol Caracas, Venezuela, comunicará a la Oficina de Interpol Panamá sobre la captura de Zaki Hage, el pasado 6 de noviembre en Isla de Margarita.

El Gobierno de Panamá consideró “inaceptable que, transcurridas tres décadas desde el ataque, los responsables de un acto de terrorismo de esta gravedad permanezcan sin rendir cuentas ante la justicia”.

Por lo tanto, adelantó que con la extradicción de Zaki Hage buscan lograr su detención para que enfrente la justicia panameña, en estricto cumplimiento de los principios del Derecho Internacional.

El Gobierno aclaró que para este caso aplicarán los mecanismos de cooperación en materia de seguridad y las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la lucha contra el terrorismo.

“Panamá reitera su compromiso indeclinable con la verdad, la memoria y la justicia para con las víctimas y sus familias. El país reafirma su decisión de no permitir que el territorio panameño o sus ciudadanos sean víctimas o instrumentos de organizaciones extremistas que buscan sembrar miedo o división”, se lee en el comunicado.