Caso ‘Alas’ en Panamá: capturan a Ali Zaki Hage Jalil en Venezuela

Las autoridades, tanto panameñas como estadounidenses, clasificaron el ataque como un acto de terrorismo. El mismo día o un día después (las fuentes varían) del atentado, se produjo el Atentado a la AMIA en Buenos Aires, Argentina, que dejó 85 muertos.Una organización que se autodenominó Ansar Allah ('Los seguidores de Dios'), la cual se cree es un alias del grupo libanés Hezbolá, se adjudicó la responsabilidad de ambos ataques, aunque la autoría específica en Panamá se le atribuye a un atacante suicida.El atentado al vuelo de Alas Chiricanas es considerado un crimen sin resolver por décadas, y tanto las autoridades panameñas como estadounidenses han señalado al grupo Hezbolá como responsable del ataque, dirigido indiscriminadamente contra la comunidad judía.