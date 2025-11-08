¡No hay agua! Planta Potabilizadora de Chilibre fuera de operaciones por falla eléctrica

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este sábado 8 de noviembre que una incidencia eléctrica registrada en horas de la mañana provocó la suspensión temporal de las operaciones en la Planta Potabilizadora de Chilibre, debido a la falta de energía eléctrica en sus instalaciones.

Técnicos de la institución se mantienen verificando la subestación eléctrica para restablecer el funcionamiento de la planta en el menor tiempo posible.