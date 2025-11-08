¡No hay agua! Planta Potabilizadora de Chilibre fuera de operaciones por falla eléctrica

El <b><a href="/tag/-/meta/idaan-instituto-de-acueductos-y-alcantarillados-nacionales">Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)</a></b> informó este sábado 8 de noviembre que una <b>incidencia eléctrica registrada en horas de la mañana</b> provocó la <b>suspensión temporal de las operaciones</b> en la <b>Planta Potabilizadora de Chilibre</b>, debido a la <b>falta de energía eléctrica</b> en sus instalaciones.Técnicos de la institución se mantienen <b>verificando la subestación eléctrica</b> para <b>restablecer el funcionamiento</b> de la planta en el menor tiempo posible.