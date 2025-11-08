  1. Inicio
PANAMÁ

¡No hay agua! Planta Potabilizadora de Chilibre fuera de operaciones por falla eléctrica

Por
Emiliana Tuñón
  • 08/11/2025 13:27
Técnicos de la institución se mantienen verificando la subestación eléctrica para restablecer el funcionamiento

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó este sábado 8 de noviembre que una incidencia eléctrica registrada en horas de la mañana provocó la suspensión temporal de las operaciones en la Planta Potabilizadora de Chilibre, debido a la falta de energía eléctrica en sus instalaciones.

Técnicos de la institución se mantienen verificando la subestación eléctrica para restablecer el funcionamiento de la planta en el menor tiempo posible.

ENSA confirma falla eléctrica que afectó operaciones de la Planta Potabilizadora de Chilibre

Por su parte, la empresa ENSA reportó que a las 10:31 a.m. de este sábado se registró el disparo de una línea de transmisión, afectando el suministro eléctrico en la provincia de Colón (excepto Costa Abajo), así como en las subestaciones de Chilibre y Calzada Larga.

El IDAAN recomienda a la población tomar las previsiones necesarias y hacer un uso racional del agua mientras se restablece completamente el servicio.

