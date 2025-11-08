¡Alerta en Panamá Este! Tres homicidios estremecen la primera semana de noviembre

La primera semana de noviembre ha sido una de las más violentas e inesperadas en el país, luego de que se registraran tres homicidios en circunstancias similares en el sector de Panamá Este, específicamente en los corregimientos de la 24 de diciembre, Tocumen y Don Bosco.

El primer caso corresponde al joven Esteban Danilo De León, reportado como desaparecido desde el 31 de octubre. Según las informaron, fue visto por última vez en el área de La Morelo, en Tocumen. Días después, su vehículo fue hallado incendiado en el sector de Malengue, y su cuerpo fue localizado el 5 de noviembre en el área de Las Paredes, en 24 de Diciembre, detrás del patio de una iglesia católica.

Al día siguiente, el cuerpo de Marichall Rodríguez, un joven de 27 años desaparecido desde el 3 de noviembre, fue encontrado en el sector de Cabra, en Pacora, cerca de la Iglesia Medalla Milagrosa.

El tercer caso se reportó en el corregimiento de Don Bosco, donde las autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo sin vida en un lote baldío ubicado detrás del complejo deportivo Roberto Kelly, área que colinda con el IPT Don Bosco. El cadáver fue encontrado en una zona boscosa y presentaba avanzado estado de descomposición.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la víctima ni las circunstancias del hecho. Sin embargo, las autoridades competentes informaron que ofrecerán un informe preliminar en las próximas horas mientras continúan las investigaciones.