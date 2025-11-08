Miss Universo 2025: Conoce las fechas clave del certamen de belleza

El 15 de noviembre se llevará a cabo la entrevista con el jurado, una de las etapas más importantes del concurso, que se desarrollará a puertas cerradas.Posteriormente, el 19 de noviembre se realizarán la Competencia de Traje Típico o Fantasía y la Competencia Preliminar, en las que se evaluará el desempeño de las participantes antes de la gran gala final.La gran final del certamen está programada para el 21 de noviembre, en el Impact Arena de Muang Thong Thani, uno de los recintos más emblemáticos y modernos de la capital tailandesa.