Miss Universo 2025: Conoce las fechas clave del certamen de belleza

Miss Universo 2025 celebrará su edición 74 en Bangkok, Tailandia. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/11/2025 11:24
El certamen Miss Universo 2025, que celebrará su edición número 74 en Bangkok, Tailandia, ya tiene definidas las fechas de sus principales actividades.

El certamen Miss Universo 2025 celebra su edición número 74 desde Tailandia, uno de los destinos más hermosos y emblemáticos del mundo. A pesar del luto nacional por el fallecimiento de la reina madre, el país continúa con las actividades programadas del concurso de belleza más importante del planeta.

En los próximos días se conocerá a la sucesora de Victoria Kjaer, actual Miss Universo. Más de 120 delegadas de distintos países competirán por la codiciada corona que distingue a la mujer más hermosa del universo.

Estas son las fechas más esperadas de Miss Universo 2025

El 15 de noviembre se llevará a cabo la entrevista con el jurado, una de las etapas más importantes del concurso, que se desarrollará a puertas cerradas.

Posteriormente, el 19 de noviembre se realizarán la Competencia de Traje Típico o Fantasía y la Competencia Preliminar, en las que se evaluará el desempeño de las participantes antes de la gran gala final.

La gran final del certamen está programada para el 21 de noviembre, en el Impact Arena de Muang Thong Thani, uno de los recintos más emblemáticos y modernos de la capital tailandesa.

