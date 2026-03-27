Alas Chiricanas: Nieta espera justicia por su abuelo 31 años después

Han pasado más de 31 años desde el atentado, y solo ahora el principal sospechoso, Ali Zaki Hage Jalil, podría enfrentar la justicia.Por años Hage Jalil, de origen libanés nacionalizado venezolano, se había mantenido en el país sudamericano que no mantiene tratado de extradición para sus nacionales. Sin embargo, en un giro inesperado, la República Bolivariana de Venezuela autorizó su extradición.<b>La Estrella de Panamá </b>tuvo acceso a información del proceso legal en Venezuela y los argumentos utilizados para justificar la extradición. Uno de los principales es la fecha en que Hage Jalil adquirió la nacionalidad venezolana: el 5 de abril de 2005, más de una década después de que se cometiera el atentado terrorista.Roni Kaplan, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, relató en 2025 a <b>La Decana</b> que era una práctica común de grupos terroristas ir a Venezuela para adquirir la nacionalidad. La nacionalidad venezolana los protegía de la extradición y el pasaporte los ayudaba a viajar, de acuerdo a Kaplan.En octubre de 2024, casi 30 años después del atentado, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información relacionada al atentado. La orden de aprehensión y notificación roja de Interpol contra Hage Jalil habían sido emitidas en 2022. Pero Venezuela siguió amparándolo. Bajo el actual gobierno liderado por Delcy Rodríguez, luego que Estados Unidos se llevara al presidente Nicolás Maduro para enfrentar un juicio en Nueva York, un tribunal venezolano ha decidido que sí se justifica la extradición.Además del argumento de la nacionalidad, la corte venezolana reconoció que el delito por el que se acusa a Hage Jalil es punible por ambas naciones, que no es un delito político, que no ha prescrito y que los hechos ocurrieron en Panamá.