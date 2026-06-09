Gabinete aprueba importación de arroz para reforzar abastecimiento

El Consejo de Gabinete aprobó este martes 9 de junio la importación de 786 mil quintales de arroz para fortalecer el abastecimiento nacional en medio del monitoreo sobre los posibles efectos del fenómeno de El Niño en la producción agrícola.

La cantidad autorizada se sumará a los 214 mil quintales de arroz en cáscara que forman parte del Contingente por Desabastecimiento de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con el objetivo de mantener una disponibilidad cercana a 5 millones de quintales, volumen que permitirá cubrir el consumo hasta septiembre próximo.

El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, informó en conferencia de prensa que las autoridades continuarán evaluando el comportamiento de los inventarios nacionales y las condiciones climáticas para garantizar el suministro del producto.

Según explicó, el Gobierno realizará un tercer inventario nacional de arroz para verificar la disponibilidad existente y tomar decisiones oportunas en función de la evolución del mercado y de las condiciones meteorológicas.

Linares señaló que el monitoreo climático seguirá siendo un factor determinante en la planificación del abastecimiento, debido a las proyecciones asociadas al fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la producción agrícola.

El titular del MIDA también anunció que las tiendas del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) contarán con arroz para atender la demanda de la población.

La decisión forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para preservar la seguridad alimentaria y evitar interrupciones en el suministro del grano.

El mensaje transmitido por las autoridades fue que el país mantendrá inventarios suficientes y que no se prevé escasez de arroz para los consumidores panameños.