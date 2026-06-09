Gabinete aprueba importación de arroz para reforzar abastecimiento

El <b>Consejo de Gabinete</b> aprobó este martes 9 de junio la importación de<b> 786 mil quintales de arroz</b> para fortalecer el abastecimiento nacional en medio del monitoreo sobre los posibles efectos del<b><a href="/tag/-/meta/fenomeno-de-el-nino"> fenómeno de El Niño </a></b>en la producción agrícola.La cantidad autorizada se sumará a los<b> 214 mil quintales de arroz</b> <b>en cáscara</b> que forman parte del Contingente por Desabastecimiento de la <b><a href="/tag/-/meta/omc-organizacion-mundial-del-comercio">Organización Mundial del Comercio (OMC)</a></b>, con el objetivo de mantener una disponibilidad cercana a <b>5 millones de quintales</b>, volumen que permitirá cubrir el consumo hasta septiembre próximo.El ministro de Desarrollo Agropecuario, <b>Roberto Linares</b>, informó en conferencia de prensa que las autoridades continuarán evaluando el comportamiento de los inventarios nacionales y las condiciones climáticas para garantizar el suministro del producto.Según explicó, el Gobierno realizará un tercer inventario nacional de arroz para verificar la disponibilidad existente y tomar decisiones oportunas en función de la evolución del mercado y de las condiciones meteorológicas.Linares señaló que el monitoreo climático seguirá siendo un factor determinante en la planificación del abastecimiento, debido a las proyecciones asociadas al fenómeno de El Niño y sus posibles efectos sobre la producción agrícola.El titular del MIDA también anunció que las tiendas del <b>Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</b> contarán con arroz para atender la demanda de la población.La decisión forma parte de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para preservar la seguridad alimentaria y evitar interrupciones en el suministro del grano.El mensaje transmitido por las autoridades fue que el país mantendrá inventarios suficientes y que no se prevé escasez de arroz para los consumidores panameños.