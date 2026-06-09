Bocas del Toro se consolida como destino top del Caribe sin riesgo de huracanes

Las playas de la provincia de Bocas del Toro, en Panamá, fueron incluidas entre los mejores destino del Caribe alejado de la temporada de huracanes, según la revista Travel + Leisure.

Entre las principales características que se destacaron de Bocas del Toro es el fácil acceso a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es uno de los mejor conectados de la región.

Además de su oferta turística que abarca desde una escena cafetera de “primer nivel” hasta playas vírgenes para explorar.

“Hay muchos destinos que vale la pena considerar a lo largo de las costas caribeñas del país, pero el archipiélago de Bocas del Toro es, sin duda, la opción más popular”, así lo describió la editora Carley Rojas Ávila en su artículo Los mejores destinos del Caribe para visitar este verano si quieres evitar la zona de huracanes.

Para Rojas, este conjunto de islas conectadas por taxis acuáticos se siente como el lugar ideal para desconectar, atrayendo a todo tipo de viajeros, desde surfistas hasta viajeros que buscan lujo, que se hospedan en lugares como Nayara Bocas del Toro , La Coralina Island House o la creciente oferta de bungalows ecológicos sobre el agua de la región .

La editora recalcó que este destino se vuelve más interesante con la próxima expansión del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, ya que permitirá que los viajeros que hacen escala en Ciudad de Panamá ahora pueden pasar más de dos semanas explorando el país sin pagar pasajes aéreos adicionales, ofreciendo unas vacaciones dos en uno que vale la pena considerar.