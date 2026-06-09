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Bocas del Toro se consolida como destino top del Caribe sin riesgo de huracanes

Uno de los puntos más destacados de Bocas del Toro es su archipiélago
Uno de los puntos más destacados de Bocas del Toro es su archipiélago Deposith Photo
Por
Lourdes García Armuelles
  • 09/06/2026 19:03
Uno de los puntos más destacados es el archipiélago, que ofrece un lugar ideal para desconectar, atraer todo tipo de visitantes, como los surfistas hasta viajeros que buscan turismo de lujo

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Las playas de la provincia de Bocas del Toro, en Panamá, fueron incluidas entre los mejores destino del Caribe alejado de la temporada de huracanes, según la revista Travel + Leisure.

Entre las principales características que se destacaron de Bocas del Toro es el fácil acceso a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, que es uno de los mejor conectados de la región.

Además de su oferta turística que abarca desde una escena cafetera de “primer nivel” hasta playas vírgenes para explorar.

“Hay muchos destinos que vale la pena considerar a lo largo de las costas caribeñas del país, pero el archipiélago de Bocas del Toro es, sin duda, la opción más popular”, así lo describió la editora Carley Rojas Ávila en su artículo Los mejores destinos del Caribe para visitar este verano si quieres evitar la zona de huracanes.

Para Rojas, este conjunto de islas conectadas por taxis acuáticos se siente como el lugar ideal para desconectar, atrayendo a todo tipo de viajeros, desde surfistas hasta viajeros que buscan lujo, que se hospedan en lugares como Nayara Bocas del Toro , La Coralina Island House o la creciente oferta de bungalows ecológicos sobre el agua de la región .

La editora recalcó que este destino se vuelve más interesante con la próxima expansión del programa Panamá Stopover de Copa Airlines, ya que permitirá que los viajeros que hacen escala en Ciudad de Panamá ahora pueden pasar más de dos semanas explorando el país sin pagar pasajes aéreos adicionales, ofreciendo unas vacaciones dos en uno que vale la pena considerar.

Listado

Bocas del Toro comparte el listado de los mejores destino del Caribe junto a Curazao, Aruba, Bonaire, Trinidad y Tobago y Cartagena, Colombia.

Rojas menciona que el verano en el Caribe también es sinónimo de clima tropical, y dado que la temporada de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre, los viajeros deben estar al tanto de las condiciones climáticas que podrían afectar su viaje de verano.

Subraya que el Caribe ha sido durante mucho tiempo un destino predilecto para los viajeros cansados del invierno que buscan sol.

Recuerda que en los últimos años, cada vez más visitantes descubren un secreto que los lugareños conocen muy bien: el Caribe también es fantástico en verano.

“Los viajeros a quienes no les importan las lluvias vespertinas que caracterizan la temporada se ven recompensados con playas desiertas, menos gente y precios muy rebajados en todo, desde las tarifas de los hoteles hasta los billetes de avión, lo que convierte al verano en la mejor oportunidad para unas vacaciones más económicas”, comenta la editora en su artículo.

Rojas explica que las islas del noroeste del Caribe son las más propensas a sufrir un huracán de gran magnitud. Lugares como Bahamas , Islas Turcas y Caicos , Cuba , República Dominicana y Puerto Rico se encuentran entre los más afectados, ya que las tormentas suelen intensificarse tras atravesar el resto de la región.

Sin embargo, dijo, las islas más al este no son inmunes al riesgo de tormentas: islas como Dominica , Antigua y Santa Lucía suelen ser los primeros lugares donde los huracanes tocan tierra al cruzar el Caribe.

La editora agrega que Belice y México también pueden sufrir huracanes a pesar de estar ubicados más al oeste dentro del cinturón de huracanes, y destinos populares del Caribe mexicano como Cancún y Playa del Carmen también son susceptibles a las tormentas.

Aunque islas como Barbados , San Vicente y las Granadinas y Granada se consideran generalmente entre las opciones más seguras, Rojas advierte que todavía corren el riesgo de sufrir tormentas. San Vicente y las Granadinas, por ejemplo, sufrió los devastadores embates del huracán Beryl en 2024.

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