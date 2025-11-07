Caja de Seguro Social invertirá $84 millones en la compra de fármacos para atender enfermedades crónicas

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de adquisición de medicamentos biológicos y biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas, por un monto de 84 millones 615 mil 549 dólares.

El objetivo de esta compra es garantizar el abastecimiento continuo de estos fármacos durante un período de 15 meses, asegurando la atención a miles de pacientes a nivel nacional.

El pasado 31 de octubre, la entidad realizó la reunión previa y de homologación correspondiente a la Licitación de Precio Único No. 2025-1-10-01-08-SPU-000007, que contempla la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de los medicamentos, según las necesidades y requerimientos de la institución.

Durante la reunión participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, todas interesadas en suministrar los 49 renglones de medicamentos incluidos en el proceso de licitación.