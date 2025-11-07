Caja de Seguro Social invertirá $84 millones en la compra de fármacos para atender enfermedades crónicas

Tras el encuentro, el equipo técnico de la CSS analizará las consultas y observaciones presentadas por las empresas participantes, con el fin de elaborar una adenda que incorpore posibles modificaciones al pliego de cargos.<b>La recepción de propuestas se realizará de manera electrónica, a través del portal PanamaCompra</b>, este 4 de diciembre, a las 10:00 a.m., como parte de los esfuerzos institucionales por mantener procesos transparentes y competitivos en la adquisición de medicamentos esenciales.