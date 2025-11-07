  1. Inicio
Caja de Seguro Social invertirá $84 millones en la compra de fármacos para atender enfermedades crónicas

La recepción de propuestas se realizará de manera electrónica, a través del portal PanamaCompra Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/11/2025 13:34
El objetivo de la Caja de Seguro Social de esta compra es garantizar el abastecimiento continuo de estos fármacos durante un período de 15 meses

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de adquisición de medicamentos biológicos y biotecnológicos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y degenerativas, por un monto de 84 millones 615 mil 549 dólares.

El objetivo de esta compra es garantizar el abastecimiento continuo de estos fármacos durante un período de 15 meses, asegurando la atención a miles de pacientes a nivel nacional.

El pasado 31 de octubre, la entidad realizó la reunión previa y de homologación correspondiente a la Licitación de Precio Único No. 2025-1-10-01-08-SPU-000007, que contempla la fijación de precios unitarios para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de los medicamentos, según las necesidades y requerimientos de la institución.

Durante la reunión participaron 20 empresas de forma presencial y 10 de manera virtual, todas interesadas en suministrar los 49 renglones de medicamentos incluidos en el proceso de licitación.

La CSS realiza reunión previa y de homologación para licitación de medicamentos biotecnológicos.
La CSS realiza reunión previa y de homologación para licitación de medicamentos biotecnológicos. Cedida
CSS evaluará observaciones de empresas antes de recibir propuestas para licitación de medicamentos

Tras el encuentro, el equipo técnico de la CSS analizará las consultas y observaciones presentadas por las empresas participantes, con el fin de elaborar una adenda que incorpore posibles modificaciones al pliego de cargos.

La recepción de propuestas se realizará de manera electrónica, a través del portal PanamaCompra, este 4 de diciembre, a las 10:00 a.m., como parte de los esfuerzos institucionales por mantener procesos transparentes y competitivos en la adquisición de medicamentos esenciales.

