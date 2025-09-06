Osaka mira a Panamá como plataforma para expandir su presencia en América Latina

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/jose-raul-mulino" target="_blank">La gira oficial que efectúa el presidente José Raúl Mulino</a> en Japón abrió este sábado 6 de septiembre una nueva etapa en las relaciones económicas entre <b>Panamá</b> y <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/osaka" target="_blank">Osaka</a>, con la firma de un memorando de entendimiento entre la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) y la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka.El acuerdo, suscrito en presencia de Mulino, durante la celebración del <b>'Día Nacional de Panamá' </b>en la <b>Expo Universal Osaka-Kansai 2025</b>, busca impulsar el desarrollo económico mutuo, promover el comercio y fomentar la inversión bilateral.Con este escenario el presidente de la Cciap, <b>Juan Alberto Arias</b>, destacó que este pacto empresarial representa 'una nueva relación de armonía y colaboración' entre el sector privado panameño y el japonés. En tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industrias de Osaka, <b>Hirose Kyoko</b>, destacó que para su gremio es un honor formalizar esta alianza en medio de un evento internacional que ya acumula más de 20 millones de visitas.<b>Kyoko recalcó que Panamá es un socio estratégico para Osaka, no solo por su papel en el comercio mundial a través del Canal de Panamá, sino también por las oportunidades de cooperación en innovación, ciencia y tecnología.</b>El acuerdo contempla el intercambio de información sobre tendencias económicas, actividades empresariales y organización conjunta de seminarios, simposios y talleres.Además, el objetivo es generar un mayor entendimiento y fortalecer los lazos entre los sectores productivos de ambas naciones.<b>Con este memorando, Panamá busca posicionarse en Japón como un socio confiable en materia de comercio e inversión, mientras que Osaka proyecta su interés en reforzar su presencia en América Latina a través de la plataforma logística panameña.</b>