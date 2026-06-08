Ifarhu abre nuevas becas para estudiar en Japón, India y Reino Unido

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en coordinación con embajadas y organismos de cooperación internacional, abrió nuevas oportunidades de becas y programas de capacitación para panameños que deseen continuar sus estudios en el extranjero. Las convocatorias están dirigidas tanto a estudiantes como a profesionales que buscan ampliar sus competencias en áreas estratégicas como inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, análisis de datos, liderazgo y gestión pública.

India ofrece capacitación en tecnologías emergentes

Una de las oportunidades más destacadas corresponde al Programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC) 2026. A través de esta iniciativa, el Gobierno de la India ofrece cursos especializados enfocados en algunas de las profesiones con mayor crecimiento a nivel mundial, incluyendo inteligencia artificial, ciberseguridad, robótica, análisis de datos, liderazgo y administración pública. El programa forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional de la India para fortalecer las capacidades técnicas y profesionales de ciudadanos de países aliados, entre ellos Panamá.

Reino Unido abre beca para cursar un MBA

Los profesionales interesados en fortalecer su perfil ejecutivo también podrán optar por una beca ofrecida por la Universidad de Loughborough, una reconocida institución académica del Reino Unido. La convocatoria está orientada a estudios de Maestría en Administración de Empresas (MBA), una de las especializaciones más demandadas en el mercado laboral global. Según la información divulgada, los seleccionados recibirán apoyo económico para cubrir parte de los costos de matrícula, permitiéndoles acceder a formación en liderazgo, gestión empresarial y toma de decisiones en un entorno académico internacional.

Japón busca estudiantes para licenciaturas, maestrías y doctorados

Por su parte, el Gobierno de Japón abrió la convocatoria de las prestigiosas becas Monbukagakusho 2027, consideradas entre los programas de estudios internacionales más reconocidos para estudiantes extranjeros. La iniciativa ofrece oportunidades para cursar licenciaturas, maestrías, doctorados y estudios técnicos en distintas áreas del conocimiento. Cada año, miles de estudiantes alrededor del mundo compiten por estos cupos, que permiten acceder a universidades japonesas de alto nivel académico y a una experiencia de formación en una de las economías más avanzadas del planeta.

Ifarhu recomienda revisar requisitos y fechas