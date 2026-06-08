Ifarhu abre nuevas becas para estudiar en Japón, India y Reino Unido

Por su parte, el Gobierno de Japón abrió la convocatoria de las prestigiosas becas Monbukagakusho 2027, consideradas entre los programas de estudios internacionales más reconocidos para estudiantes extranjeros.La iniciativa ofrece oportunidades para cursar licenciaturas, maestrías, doctorados y estudios técnicos en distintas áreas del conocimiento.Cada año, miles de estudiantes alrededor del mundo compiten por estos cupos, que permiten acceder a universidades japonesas de alto nivel académico y a una experiencia de formación en una de las economías más avanzadas del planeta.