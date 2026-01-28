Ifarhu confirma gran participación en el Concurso de Becas 2026; resultados serán anunciados pronto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que un total de 151,036 estudiantes a nivel nacional se inscribieron en el Concurso General de Becas 2026, cifra que refleja un alto interés por acceder a oportunidades educativas. La convocatoria estuvo abierta del 12 al 23 de enero a través del sitio web institucional.

Según los datos oficiales, el mayor número de inscripciones se registró en el nivel Primario, con 76,705 estudiantes, seguido de Premedia, con 29,358 aplicaciones. En el nivel superior, 22,327 estudiantes postularon a licenciaturas, mientras que 12,914 correspondieron al nivel Media. En cuanto a los estudios de posgrado, se inscribieron 9,303 aspirantes a maestrías y 426 a doctorados.

El Ifarhu indicó que los resultados del concurso serán anunciados próximamente y recomendó a los estudiantes conservar la contraseña asignada durante el proceso de inscripción. Además, instó a mantenerse atentos a las fechas de verificación que serán publicadas en el portal oficial de la institución.