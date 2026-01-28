Ifarhu confirma gran participación en el Concurso de Becas 2026; resultados serán anunciados pronto

El <b><a href="/tag/-/meta/ifarhu-instituto-para-la-formacion-y-aprovechamiento-de-recursos-humanos">Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu)</a> </b>anunció que un total de <b>151,036 estudiantes</b> a nivel nacional se inscribieron en el <b>Concurso General de Becas 2026</b>, cifra que refleja un alto interés por acceder a oportunidades educativas. La convocatoria estuvo abierta del <b>12 al 23 de enero</b> a través del sitio web institucional.Según los datos oficiales, el mayor número de inscripciones se registró en el <b>nivel Primario</b>, con <b>76,705 estudiantes</b>, seguido de <b>Premedia</b>, con <b>29,358 aplicaciones</b>. En el <b>nivel superior</b>, <b>22,327 estudiantes</b> postularon a licenciaturas, mientras que <b>12,914</b> correspondieron al <b>nivel Media</b>. En cuanto a los estudios de <b>posgrado</b>, se inscribieron <b>9,303 aspirantes a maestrías</b> y <b>426 a doctorados</b>.El Ifarhu indicó que los <b>resultados del concurso serán anunciados próximamente</b> y recomendó a los estudiantes <b>conservar la contraseña</b> asignada durante el proceso de inscripción. Además, instó a mantenerse atentos a las fechas de verificación que serán publicadas en el portal oficial de la institución.